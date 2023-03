Jak ukryć swój numer telefonu na Androidzie i iOS?

Dzisiaj każdy z nas ma już swój telefon. Ilość wykonywanych połączeń jest ogromna, a i nie zawsze sami chcemy być widoczni dla drugiego rozmówcy jeśli chodzi o numer telefonu. Jednak odkąd istnieją telefony również te stare proste Nokie mamy taką usługę jak zastrzeżenie numeru telefonu. Dzisiaj nie wymaga już ona od nas jakiejś dodatkowej wiedzy tajemnej czy wizyty u operatora (choć opcja też taka jest). Jak szybko można zastrzec numer telefonu? Czy mogę to zrobić zarówno na iOS jak i Androidzie? Zdecydowanie tak. Takie rozwiązania zaimplementował zarówno Google jak i Apple w swoich systemach dzięki czemu nie musimy specjalnie zastrzegać swojego numeru telefonu u operatora by nie był widoczny dla rozmówcy. Co ważne dla wygody samego użytkowania nie musimy specjalnie znać się na telefonach by w ogóle takie rozwiązanie u siebie wdrożyć. Jak zastrzec swój numer telefonu na Androidzie i iOS krok po kroku? Zapraszam do lektury pełnego poniższego poradnika.

Jak ukryć swój numer na Androidzie?

Amerykański gigant z Mountain View w przypadku swojego autorskiego systemu sygnowanego zielonym robocikiem zastosował bardzo prosty trik, dzięki któremu możemy szybko i bardzo prosto ukryć nasz numer telefonu. Wystarczy, że przed właściwym numerem telefonu komórkowego na który chcemy zadzwonić w aplikacji „telefon” dodamy znaki i cyfry #31#. Wówczas będziemy się pojawiać u odbiorcy rozmowy jako „nieznany”. Ta opcja umożliwia jednorazowe zastrzeżenie numeru na to jedno połączenie. Opcja przydatna i łatwa do skorzystania. Warto jednak sprawdzić na „sucho” jak całość działa wykonując połączenie testowe.

Powyższa opcja jest jednorazowa i niezależnie od tego jakie mamy włączone ustawienia na naszym telefonie czy u operatora wówczas z automatu nasz numer będzie ukryty. Jest też opcja ustawienia takiego rozwiązania na stałe. W zależności od modelu telefonu może się to różnić, ale ogólnie schemat postępowania jest bardzo podobny. Po pierwsze wchodzimy do aplikacji telefon, następwnie w wchodzimy w jej ustawienia i szukamy więcej opcji i ID rozmówcy. Najczęściej trzeba odznaczyć opcję pokazywania ID rozmówcy. Czasem takie opcje można znaleźć w ustawieniach połączenia w głównych ustawieniach telefonu. W każdym razie wszystkie nieco nowsze smartfony z Androidem taki „ficzer” z całą pewnością posiadają. W tym wypadku zmiana takiego ustawienia z automatu zastrzeże nasz numer telefonu we wszystkich połączeniach, niezależnie do kogo dzwonimy. Jeśli mamy telefon obsługujący dual SIM i mamy dwie karty SIM w smartfonie na każdej możemy te opcje ustawić osobno.

Jak ukryć swój numer na iOS?

W przypadku systemu z logiem nadgryzionego jabłuszka schemat działania jest bardzo podobny. W ustawieniach iPhone’a znajdziecie zakładkę telefon. Musimy w tej zakładce znaleźć opcję „pokaż moje ID wywołującego”. Chcąc zastrzec nasz numer wyłączamy tę opcję i już możemy cieszyć się z ukrytego numeru telefonu. Powyższe ustawienie będzie wpływało na wszystkie nasze połączenia wychodzące z naszego telefonu, więc trzeba się do niego przyzwyczaić i kontrolować czy faktycznie jest nam ono potrzebne.

Zarówno na Androidzie jak i na iOS można szybko i bezproblemowo zastrzec numer telefonu. Wystarczą dwa, trzy proste kroki. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że by zmiany uległy zmianie trzeba być w zasięgu sieci komórkowej. Inna sprawa, że warto po wprowadzeniu zmian wykonać połączenie testowe, tak na wszelki wypadek po prostu sprawdzić czy wszystko działa jak należy.

Ostatnią opcją na zastrzeżenie swojego numeru telefonu jest kontakt z operatorem. Większość operatów mając odpowiednią taryfę zrobi zastrzeżenie numer poprzez kontakt z biurem obsługi klienta lub którymś z salonów operatora. Trzeba również sprawdzić czy ta opcja nie jest dodatkowo płatna. Bo może się okazać, że przyjdzie nam zapłacić kilkadziesiąt złotych dodatkowej zupełnie niepotrzebne, zakładając że taki sam efekt można uzyskać samemu korzystając z ustawień telefonu.

Dajcie znać czy takie poradniki są dla Was przydatne.