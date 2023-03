Wkrótce poznamy kolejną generację Motoroli Razr?

Kilka tygodni temu miałem okazję testować Motorolę Razr w wersji z ubiegłego roku. To model odświeżony w porównaniu do poprzednika, gdzie część rozwiązań została poprawiona i udoskonalona. Jednak mimo sporej ilości pozytywnych zmian, nie wszystkie rozwiązania przypadły mi do gustu i wśród składanych telefonów typu Flip nie jest to mój faworyt. Choć trzeba wziąć pod uwagę, że mimo wszystko konkurencja cały czas rośnie w siłę jeśli chodzi o ten segment. Jeszcze wczoraj pisałem o nowym smartfonie OnePlusa właśnie w wersji składanej, a kilka dni temu na sklepowych półkach w Polsce zadebiutował Oppo Find N2 Flip 5G. Możliwe, że najbliższe miesiące będą bardzo owocne dla fanów składaków i producenci nie spoczną na laurach i kolejne ciekawe urządzenia będą pojawiały się na rynku.

Yuanqing Yang prezes Lenovo przy okazji wywiadu z CNBC podczas właśnie trwających targów Mobile World Congress w Barcelonie zdradził, że odbiór aktualnej generacji Motoroli Razr jest bardzo pozytywny i w niedalekiej przyszłości zobaczymy jego następcę. Oczywiście jak na razie są to pierwsze dosyć skąpe informacje, ale leaksterzy już teraz zacierają ręcę. Najpewniej w niedalekiej przyszłości szerzej poznamy Motorolę Razr (2023), choć do samej premiery jeszcze trochę poczekamy. Liczę osobiście, że producent przede wszystkim zlikwiduje tę dużą ramkę wokół wewnętrznego wyświetlacza, moim zdaniem mocno szpeci cały telefon. Choć zmiany pomiędzy pierwszą, a drugą generacją w tej materii i tak są bardzo duże. Poprzednik chociażby miał całkiem sporą „bródkę”, która nie wyglądała najlepiej. Model z ubiegłego roku już takowej nie posiada.

Podsumowując, jeśli wszystkie plany chińskich producentów się ziszczą to możliwe, że w drugiej połowie roku poznamy dwa modele składanych smartfonów – nową Motorolę Razr oraz nie nazwany jeszcze telefon od OnePlusa. Oczywiście cały czas na placu boju pozostaje Samsung i tutaj czekają nas najpewniej premiery Samsunga Galaxy Fold 5 oraz Galaxy Flip 5. Jednak na te premiery raczej trzeba będzie poczekać co najmniej kilka miesięcy.

Źródło: pocketnow.com