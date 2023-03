W końcu czeka nas rewolucja w smartfonowych bateriach?

Technologia na przestrzeni ostatnich dobrych kilku lat poszła mocno do przodu. Jeszcze w 2013 roku mało kto wiedział co to jest Android, a iPhone było urządzeniem zupełnie poza zasięgiem przeciętnego Kowalskiego. Przez te ponad dziesięć lat pojawiły się i znikały nowe rozwiązania, które w dużej mierze zrewolucjonizowały podejście do telefonów. Pojawiły się ekrany pojemnościowe, większe rozdzielczości pracy czy lepsze aparaty. Wydajność smartfonów również poszła mocno do przodu, jednak element który kulał w od samego początku to bateria. Owszem na początku ery komórek słynne rozwiązania fińskiego producenta potrafiły wytrzymywać ponad tydzień, jednak gdy zasobożerność i energożerność smartfonów poszła bardzo mocno poszły w górę przez co ilość czasu jaką telefon wytrzymuje po pełnym naładowaniu to maksymalnie dzień czy dwa. Wynik bardzo przeciętny i wielu chciałoby pod tym względem wrócić do ery starych telefonów i ładować swój telefon raz na tydzień.

Jednak wygląda na to, że swoje trzy grosze do sprawy w niedalekiej przyszłości dorzuci chiński producent. Pochwalił się on na targach Mobile World Congress w Barcelonie, że aktualnie jest w trakcie badań nad nowym rodzajem ogniw, tak zwanych solid-state, które zamiast zwykłego ciekłego elektrolitu mamy wersję stałą. Nie jest to co zupełnie rewolucyjnego, bo podobne rozwiązania pojawiają się w różnych dziedzinach, jednak może przynieść nam konkretne, wymierne efekty. Po pierwsze mamy zauważalnie większą gęstość upakowania energii – 1000 Wh/l. Zakładając, że taką gęstość byłaby w dzisiejszym flagowcu chińskiego producenta mielibyśmy wówczas ogniwo o pojemności 6000 mAh, nie 4500 mAh. Różnica 1500 mAh jest faktycznie zauważalna. Drugim sporym plusem to fakt, że przy niższych temperaturach ogniwa stałe znacznie lepiej się zachowują tzn. nie mamy tak dużego spadku wydajności. Trzeci plus to ogniwa stałe są również odporniejsze na wszelkie upadki i mechaniczne uszkodzenia.

Trzeba wziąć jednak pod uwagę, że technologia ta jest dopiero testowana, więc zanim trafi pod strzechy może minąć jeszcze dobrych kilka lat. Liczę mimo wszystko, że szybciej producenci będą starali się wprowadzić technologię solid state do swoich smartfonów.

Źródło: gsmarena.com