Ile aktualizacji otrzymają smartfony z linii Galaxy S23?

Wybierając nowy telefon szczególnie flagowy coraz częściej zastanawiamy się jak będzie dbał o nas producent. Myślę, tutaj przede wszystkim o aktualizacjach systemu. Zarówno tych dużych do kolejnych wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem jak i tych mniejszych -miesięcznych bezpieczeństwa. Takie podejście potencjalnych klientów po części wymusza na samych producentach sprzętu mobilnego odpowiednie podejście do tematu i długie wsparcie swoich urządzeń. Jeszcze kilka lat temu nikt nie słyszał by producenci w tym zakresie jakoś szczególnie się starali. Ot co flagowe modele otrzymywały jeden, dwa duże update’a a Ci co kupili zauważalnie tańsze rozwiązania. Czyli ze średniej półki, nie mówiąc o tej najniższej mogli obejść się smakiem. Dopiero producent „budził się” i aktualizował swoje urządzenie jak pojawiło się konkretne zagrożenie czy większa luka, która mogłaby potencjalnie sporo namieszać w działaniu urządzenia. W innym wypadku łatek praktycznie nie było. Na szczęście wiele się w tym kontekście zmieniło. Większość producentów rozszerzyło wsparcie dla swoich smartfonów czy tabletów w znaczący sposób. Jednym z dobrych przykładów takiej praktyki jest koreański producent – Samsung.

W przypadku swoich urządzeń Koreańczycy zdecydowanie poszli na przód. Jeszcze jakiś czas temu użytkownicy flagowych modeli mogli się cieszyć tylko z trzech dużych aktualizacji Androida. Teraz jest zauważalnie lepiej, bo zyskaliśmy kolejny rok. Takie posunięcie to zdecydowanie duży plus. Dzięki czemu modele Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+ oraz Samsung Galaxy S23 Ultra będą zaktualizowane do Androida 14, Androida 15, Androida 16 i nawet Androida 17. Łatki te duże będą się pojawiać przez kolejne cztery lata. Takie podejście robi naprawdę spore wrażenie. Ważne jest również, że na łatki bezpieczeństwa Samsung ma również czas i długie wsparcie. Te według zapowiedzi Koreańczyków mają się pojawiać co miesiąc przez nawet pięć lat, czyli dłużej o rok porównując je do dużych update’ów. To również swego rodzaju ewenement, bo jeśli dany producent sprzętu mobilnego decyduje się już na wsparcie odnośnie miesięcznych łatek bezpieczeństwa nie są one wydawane co miesiąc regularnie, lecz raz na kwartał czy nawet rzadziej raz na pól roku.

Podsumowując urządzenia z linii Galaxy S23 czyli Galaxy S23, Galaxy S23+ oraz Galaxy S23 Ultra będą otrzymywać duże aktualizacje Androida przez kolejne cztery lata, aż do Androida 17 włącznie. W przypadku miesięcznych łatek bezpieczeństwa pojawiać się będą one regularnie co miesiąc przez kolejne pięć lat. Co również można zaliczyć na spory plus.