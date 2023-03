Wideorejestratory samochodowe od Mio z rozszerzoną 3 letnią gwarancją

Targi Mobile World Congress w Barcelonie trwają w najlepsze. W ciągu ostatnich kilku dni jesteśmy zarzucani wręcz nowymi informacjami związanymi z premierami nowych urządzeń czy usług. Jednak dzisiaj mam dla Was informację z nieco innej beczki, choć nadal powiązanej z mobilnymi technologiami. Mio to jeden z czołowych producentów wideorejestratorów samochodowych na świecie. W swojej ofercie mają bogatą gamę różnych urządzeń od tych najtańszych za dwieście, trzysta złotych po produkty premium oferujące najwyższe możliwe parametry. Z całą pewnością wśród tych modeli każdy znajdzie coś dla siebie. Mio też od pewnego czasu chce zachęcić klientów do zakupu swoich urządzeń różnymi dodatkami. Jakiś czas temu wystartowała promocja w której można było otrzymać nawet do kilkaset złotych cashbacku, a teraz Mio wyszło z kolejną ciekawą inicjatywą.

Wszystkie rejestratory zakupione z poniższej listy będą mieć właśnie od pierwszego marca bieżącego roku będą mieć rozszerzoną gwarancję ze standardowej dwuletniej na trzy lata. Podejście ze strony Mio bardzo na plus. Poniżej znajdziecie listę urządzeń ze wsparciem trzy letniej gwarancji.

MiVue 731

MiVue 732

MiVue 733 WiFi

MiVue M760D

MiVue M700

MiVue 792 GPS WiFi

MiVue 795

MiVue 798 WiFi

MiVue 798 WiFi Dual

MiVue 798 Pro

MiVue 798 Dual Pro

MiVue 886 4K

MiVue 812

MiVue 818

MiVue 826 WiFi

MiVue 846

MiVue 848

MiVue 866

MiVue C380 Dual

MiVue C540

MiVue C541

MiVue C545

MiVue C560

MiVue C570

MiVue C580

MiVue C588T Dual

MiVue J60 WiFi GPS

MiVue J80 WiFi GPS

MiVue A30

MiVue A50

MiVue A40

Wasze urządzenie załapało się na powyższą listę? Rozszerzoną gwarancją będą objęte wszystkie urządzenia z powyższej listy zakupione między 01.03.2023 a 31.12.2023. Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.

Źródło: informacja prasowa