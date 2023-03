Szykujcie się na pierwszy składany smartfon od OnePlus

Rynek smartfonów składanych na przestrzeni ostatnich kilku lat mocno się zmienił. Tak właściwie wszystko na globalną skalę zaczęło się w przypadku premiery Samsunga Galaxy Fold, który zdecydowanie wszedł na rynki na całym świecie. Jednak wówczas cena była mocno zaporowa, nie był również normalnie dostępny w każdym sklepie. Koreański producent nie pozostał zbyt długo na placu boju sam, kolejni dołączyli do stawki czyli chociażby Motorola czy Oppo, a teraz swoje trzy grosze będzie chciał dorzucić kolejny chiński producent czyli OnePlus.

Ostatnio OnePlus zaprezentował kilka urządzeń ze swojego portfolio między innymi słuchawki czy tablet. Jednak dosyć niespodziewanie Kinder Liu prezes oraz dyrektor operacyjny OnePlus potwierdził plotki o powstawaniu składanego telefonu. „Pierwszy składany smartfon z logo OnePlus cechować się będzie niezwykłą szybkością i płynnością działania. Chcemy stworzyć produkt, który pomimo swojej składanej formy, nie będzie ustępował pod żadnym aspektem. Krótko mówiąc, na rynku pojawi się urządzenie, które zapewni użytkownikom niezrównane doświadczenia i będzie konkurowało z najlepszymi foldables w branży.”

Jak na razie nie wiemy oficjalnie nic więcej poza tym, że smartfon pojawić się ma na sklepowych półkach w drugiej połowie bieżącego roku. Osobiście liczę mimo wszystko, że nie będzie to szczególnie podobny model do Oppo Find N2 Flip, który jakiś czas temu zadebiutował w Polsce. Problem polega na tym, że smartfon ten został stworzony przez markę, która jest silnie związana z OnePlusem. Jednak do tej pory mimo iż obie marki – Oppo i OnePlus współpracują od dłuższego czasu nie doświadczyliśmy odgrzewania kotletów. Rozwój jak i pomysły na nowe smartfony w obu firmach są różne i te telefony po prostu między sobą nie są szczególnie podobne. Co moim zdaniem działa na plus, bo mamy większą konkurencję na rynku i możliwość wyboru spośród szerszej gamy różnych rozwiązań.

Czekacie na kolejnego gracza wśród mobilnych składanych rozwiązań? Myślicie, że będzie to ciekawa konkurencja chociażby dla Galaxy Folda czy Motoroli Razr?

Źródło: informacja prasowa