Xiaomi podzieliło się listą urządzeń, które otrzymają MIUI 14

Jeśli chodzi o nakładki systemowe to wśród najbardziej popularnych mamy MIUI, One UI czy ColorOS. Wszystkie one prócz tego, aktualizowany jest równocześnie system wraz z najnowszymi łatkami to otrzymują własne update’y. Xiaomi tak właściwie zaczęło swoją przygodę ze smartfonami działającymi pod kontrolą systemu sygnowanego zielonym robocikiem od MIUI, które zdobywało stopniowo dużą popularność, aż w końcu pojawiły się pierwsze smartfony z logiem chińskiego producenta. Inna sprawa, że rozwój MIUI mocno przyśpieszył co przyczyniło się do wprowadzenia kilku rozwiązań, które nie do końca przypadły do gustu użytkowników. Najwięcej niechęci wywoływały reklamy w nakładce, które na szczęście finalnie nie były tak inwazyjne i nachalne jakby się mogło początkowo wydawać. Xiaomi dosyć szybko aktualizuje swoje smartfony do nowych wersji nakładki, ale niestety najczęściej nie idzie to w parze z aktualizacjami do Androida. W przypadku MIUI 14, czyli najnowszej wersji nakładki nie mamy pełnego harmonogramu wydawania łatek. Jedynie producent stwierdził, że na pewno do końca pierwszego kwartału bieżącego roku poniższe urządzenia otrzymają aktualizację do MIUI 14.

Xiaomi 12T Pro,

Xiaomi 12T,

Xiaomi 12 Pro,

Xiaomi 12,

Xiaomi 12X,

Xiaomi 12 Lite,

Xiaomi 11T Pro,

Xiaomi 11T,

Xiaomi Mi 11 Ultra,

Xiaomi Mi 11i,

Xiaomi Mi 11,

Xiaomi 11 Lite 5G NE,

Xiaomi Mi 11 Lite 5G,

Xiaomi Mi 11 Lite 4G,

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G,

Xiaomi Redmi Note 10 Pro,

Xiaomi Redmi Note 10,

Xiaomi Redmi 10 5G

Jak sami widzicie lista nie jest zbyt długa, ale trzeba wziąć pod uwagę, że dotyczy tylko pierwszego kwartału bieżącego roku, więc tak właściwie obejmuje tylko jeszcze marzec. Najpewniej za dwa, może trzy tygodnie powinniśmy otrzymać zaktualizowaną listę, która będzie dodatkowo zawierała urządzenia, które otrzymają odpowiedni update w kolejnych miesiącach.

Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem czy Wasz telefon znajduje się na liście.

