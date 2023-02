Ten telefon naładujesz od 0% do 100% w 9 minut i 37 sekund

Magia liczb robi swoje. Odkąd pamiętam producenci sprzętu mobilnego dwoją się i troją by w jakiś sposób zwrócić na swój produkt uwagę. Jeszcze jakiś czas temu mieliśmy walkę na polu ilości dodawany aparatów, wcześniej był szał na megapiksele, a aktualnie większość zamieszania wokół liczb przeniosła się na nowe pola, między innymi w szybkości i mocy ładowania smartfonów. realme od dłuższego czasu wiedze prym pod tym względem przekraczając co chwilę kolejne bariery.

Najnowsza propozycja od chińskiego producenta czyli realme GT3 ma zapewnić nam moc ładowania na poziomie aż 240 W. Dodam, że konkurencja najczęściej oscyluje do granicy 200 W, a część producentów zatrzymała się na poziomie 50 W. Jednak do tej pory nie mieliśmy potwierdzenia jak ta moc 240 W przekłada się na faktyczną szybkość ładowania, teraz otrzymaliśmy oficjalny materiał wideo, który potwierdza. Ładowanie realme GT3 od 0% do 100% trwa dokładnie 9 minut i 37 sekund, co ważne ogniwo nie jest szczególnie małe, bowiem ma być o pojemności 4700 mAh.

Niecałe 10 minut na naładowanie 4700 mAh to świetny wynik, oczywiście podczas testów sprawdzimy dokładnie jak będzie wyglądało ładowanie i czy faktycznie będzie to powtarzalny wynik. Oficjalnie realme GT3 zostanie zaprezentowany w wersji globalnej na zbliżających się wielkimi targach Mobile World Congress w Barcelonie. Czekacie na najnowszą propozycję od realme? Dajcie znać w komentarzach pod wpisem.

Źródło: gsmarena.com