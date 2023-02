Xiaomi zdradziło wygląd swojego samochodu?

Dosłownie kilka dni temu pisałem na temat nachodzącej wielkimi krokami premiery od chińskiego producenta mowa oczywiście o Xiaomi Car, które może się pojawił na naszych drogach już w przyszłym roku. Widać, że zaczyna już być coś na rzeczy, bowiem coraz konkretniejsze informacje zaczynają spływać jeśli chodzi o samochody Xiaomi. Owszem nadal to nie jest główna oś produkcyjna chińskiego producenta i myślę, że długo nie będzie, ale z drugiej strony swoje trzy grosze chce wcisnąć Apple do tego rynku, więc ruch Xiaomi nie jest pozbawiony sensu.

Kilka dni temu pisałem na temat ewentualnej premiery pierwszych samochodów tego chińskiego producenta. Najbardziej prawdopodobna jest wersja, że samochody oficjalnie zadebiutują w przyszłym roku, ale do tego czasu może się jeszcze sporo wydarzyć. Jednak najświeższe informacje wskazują również jak będą wyglądać pierwsze samochody chińskiego producenta. Co prawda same zdjęcia są bardzo słabej jakości, ale pokazują, jak ogólnie może wyglądać Xiaomi Car.

Osobiście jeśli ten design będzie prawdziwy nie jest to coś co szczególnie przypadło mi go gustu. Otrzymujemy prostą bryłę, mocno zaobloną trochę przypominającą część Tesli. Jak na razie całość wygląda mocno tak sobie, chociaż tak jak mówiłem na wstępie tego newsa zdjęcia mogą okazać się nieprawdziwe, a także samochód mimo wszystko może zupełnie inaczej wyglądać na żywo.

Jak na razie nie wiemy za wiele więcej o nadchodzącym samochodzie. Tak właściwie mogą być to dwa rozwiązania zarówno w wersji hybrydy plug-in, a także w pełni elektrycznej. Której wersji byśmy nie wybrali i tak jedna jak i drugie nadwozie nie będzie się między sobą w jakiś sposób szczególny różniło. Dla wielu najważniejszym wyznacznikiem takiego samochodu będą dwie rzeczy – dostępność i cena. Zarówno pierwszy jak i drugi element może być problematyczny ale w tym przypadku nie pozostaje mi nic innego jak uzbroić się w cierpliwość i czekać na oficjale informacje ze stajni chińskiego producenta.

Źródło: pocketnow.com