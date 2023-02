Pierwsza aktualizacja dla smartfonów z linii Samsung Galaxy S23

Jak to bywa w przypadku wszelkiej maści nowych technologii, które dopiero co pojawiają się na sklepowych półkach niemal zawsze zaraz po rynkowym debiucie pojawiają się nowe łatki. Mówimy zarówno o sprzęcie typu smartfony, telewizory czy konsole, ale również oprogramowania. Najczęściej na tak zwany day zero wypuszczana jest nowa łatka, która rozwiązuje problemy, które zostały wykryte pomiędzy ostatecznym zatwierdzeniem urządzenia do produkcji, a późniejszej rynkowej premierze. Świadczy to również o tym, że producenci nie chcą spocząć na laurach i odpowiednio aktualizować swoje urządzenia. Inna sprawa, że Samsung to jeden z nielicznych przykładów, który na bieżąco aktualizuje swoje urządzenia jeśli chodzi smartfony. Dostajemy długie wsparcie, bo 4 lata jeśli chodzi o główne wersje Androida, a aż 5 lat wsparcia jeśli chodzi o pakiety bezpieczeństwa.

Tak czy siak, najnowsze urządzenia z linii Galaxy S23 właśnie pojawiły się na sklepowych półkach, więc wraz z debiutem mamy pierwszą większą aktualizację telefonów Galaxy S23, Galaxy S23+ oraz Galaxy S23 Ultra. Update dla Galaxy S23+ waży 520 MB, co świadczy że raczej Koreańczycy nie wprowadzają rewolucji w najnowszej łatce. Tak też jest faktycznie, bowiem update przede wszystkim przynosi ze sobą najnowszą najnowszy pakiet bezpieczeństwa datowany na luty bieżącego roku. Oczywiście prócz nowych zestawów bezpieczeństwa mamy również łatanie aktualnie znalezionych pomniejszych błędów, ale mimo wszystko tutaj producent nie specjalnie chwali się większą ilością zmian.

Aktualizacja już wystartowała w Polsce, więc Ci z Was, którzy jeszcze nie dostali powiadomienia w sprawie patcha mogą wejść samemu w ustawienia telefonu i sprawdzić aktualne czy nie ma już update do pobrania. Proces aktualizacji może trwać dobre kilka dni, więc może się okazać, że jeszcze nie wszyscy posiadacze smartfonów z rodziny Galaxy S23 będą mogli od razu zainstalować aktualizację. Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem jak u Was sprawuje się najnowszy telefon od koreańskiego producenta z zainstalowaną łatką? Dajcie znać czy nie stwarza dodatkowych problemów i czy nie stwarza problemów.

Źródło: własne