Jak dzwonić używając Samsung Galaxy Watch?

Smartwatche to urządzenia mobilne, które cieszą się coraz większą popularnością. Coraz więcej osób z nich korzysta na co dzień. Dlatego też opcji związanych z nowościami jest całkiem sporo, a każdy geek mobilnych technologii chciałby choć na chwilę poczuć się jak James Bond, któremu nigdy gadżetów nie brakowało. W takim razie jak można rozmawiać przez zegarek Samsung Galaxy Watch? Bardzo prosto. Co ważne poradnik dotyczy zarówno czwartej jak i piątej generacji urządzeń, a także wersji W-Fi jak i LTE. Zapraszam do lektury.

Jak rozpocząć rozmowę używając Galaxy Watcha? Oczywiście musimy skonfigurować odpowiednio urządzenie. Po konfiguracji i pierwszym samouczku możemy działać dalej.

Na głównym ekranie „wysuwamy” z dolnej krawędzi ekranu hub wszystkich aplikacji. Odnajduję ikonę słuchawki i klikamy w nią. W nowym oknie albo wybieramy opcję pierwszą z lewej strony z klawiaturą alfanumeryczną gdzie wbijamy ręcznie numer telefonu, lub po prawej wówczas możemy szybko przeglądać wszystkie kontakty zapisane w telefonie (jeśli mamy włączoną odpowiednią synchronizację). Po wyborze opcji naciskamy zieloną słuchawkę i połączenie mamy w drodze.

W przypadku wersji z modułem LTE i podłączoną kartą SIM nie musimy mieć synchronizowanego zegarka z telefonem (choć wówczas mamy dostęp do wszystkich kontaktów czy historii połączeń z telefonem). Można powiedzieć, że w tym przypadku Galaxy Watch jest w pełni autonomiczny. W przypadku wersji Wi-Fi musimy być połączeniu przez Bluetooth z telefonem i podczas połączenia nie możemy się zbytnio oddalać od telefonu by cały czas być w zasięgu Bluetooth ze smartfona.

Jak odebrać połączenie przychodzące na zegarku Galaxy Watch?

Sytuacja wygląda analogicznie jak z wyborem rozmówcy. Wystarczy na ekranie głównym wybrać zieloną słuchawkę, a połączenie z automatu będzie prowadzone przez zegarek. Oczywiście podobnie jak pisałem wyżej takie połączenie autonomicznie może być prowadzone jeśli mamy wersję LTE, jeśli standardową trzeba być w zasięgu Bluetooth smartfona.

Jak przesłać kontakty z telefonu na zegarek Galaxy Watch?

Tutaj najprostszą wersją jest po prostu zalogowanie się na nasze konto w Gmailu. Najlepiej zrobić to już podczas pierwszej konfiguracji zegarka. Wówczas po zalogowaniu się na Gmail wszystkie dane dotyczące kontaktów zostaną zsynchronizowane. Od razu też zaznaczę, że tak na dobrą sprawę z poziomu Galaxy Watch nie mamy możliwości modyfikacji poszczególnych kontaktów. Tutaj jedyną możliwością jest zmiana ich z poziomu telefonu lub komputera.