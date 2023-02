Już w przyszłym roku siądziemy za kółkiem samochodu Xiaomi?

Branża technologiczna rozwija się w bardzo różnych kierunkach. Xiaomi jest przykładem takiej firmy, która tak na dobrą sprawę nie ma żadnych ograniczeń jeśli chodzi o swój rozwój, bowiem w tak wielu przeróżnej maści dziedzinach się wykazuje że ciężko je wszystkie zliczyć. Owszem po części zawsze mamy do czynienia z technologią, mniej lub bardziej, ale mimo wszystko bez problemu znajdziemy z logiem Xiaomi małe AGD, parasolki czy akcesoria do domu, a przecież w Polsce jest dostępnych tego typu rozwiązań od chińskiego producenta tylko ułamek. Jednak chyba największym zarówno pod względem finansowym jak i zaangażowania wręcz ogromnej ilości ludzi jest ten związany z elektrycznym samochodem.

Do tej pory niewiele firm technologicznych, które sprawdziły się w smartfonach czy laptopach decyduje się na tak karkołomny krok. Wygląda na to, że Xiaomi niczego się nie boi. Pierwsze testowe jazdy już się odbywają, jednak jeszcze oficjalnie cały samochód nie został zaprezentowany. Jednak wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że pierwszy samochód Xiaomi masowo wyprodukowany ujrzymy już w przyszłym roku. Zakładając, że jest to dla Xiaomi zupełnie nowa gałąź przemysłu myślę, że jest to wręcz ekspresowe tempo. Oczywiście jak na razie są to jedynie plotki, więc do tego czasu może się jeszcze wiele zmienić.

Sam jestem ciekaw jak będzie wyglądać cały samochód i jakie da możliwości, ale już teram wiemy, że otrzymamy dwie wersje Xiaomi Cara. Co sądzicie o takim podejściu chińskiego producenta do tematu? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.

Źródło: gsmarena.com