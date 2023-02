Pierwsze smartfony Samsunga otrzymują właśnie One UI 5.1

Koreański producent już od pewnego czasu powoli zaczyna wyrastać nam na lidera jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju aktualizacje swoich smartfonów. Jeszcze jakiś czas temu niewielu spodziewało się, że Samsung zdecyduje się na rozszerzenie długości wsparcia dla swoich exflagowców. Tak mimo wszystko się stało, a widać, że również w tempie aktualizacji Koreańczycy nie chcą zostać w tyle.

Posiadacze między innymi urządzeń z linii Galaxy S20, Galaxy S21 czy Galaxy S22 już od dobrych kilku tygodni mogą się w pełni cieszyć z Androida 13 i najświeższych łatek bezpieczeństwa. Wygląda na to, że również na najnowszą wersję autorskiej nakładki koreańskiego producenta długo nie będą musieli czekać. Właśnie na telefony z wcześniej wymienionych serii powoli wchodzi aktualizacja dla One UI 5.1. Ta wersja oprogramowania zadebiutowała wraz z telefonami z linii Galaxy S23, jednak jak sama nazwa wskazuje zmiany nie są jakieś szczególnie duże, lecz jedynie kosmetyczne, a zmiany w One UI 5.1 opierają się przede wszystkim na dodatkowych rozwiązaniach chociażby związanych z edycją zdjęć czy zarządzaniem samymi fotkami. Opcji trochę dotarło, ale testując już od ponad tygodnia najnowszego flagowca Galaxy S23+ większych zmian ciężko się doszukać, chyba że wiemy gdzie konkretnie ich szukać.

Update właśnie pojawił się na telefonach z linii Galaxy S22 i Galaxy S21, więc warto zajrzeć do ustawień smartfona i sprawdzić czy update jest już dostępny. W moim przypadku nie miałem odpowiedniego powiadomienia opcję musiałem wywołać sam z ustawień. Informacyjnie przed rozpoczęciem pobierania aktualizacji warto być zalogowany do Wi-Fi, bowiem paczka z update’em waży blisko 2 GB, dodatkowo warto mieć odpowiednio naładowany telefon by nie było żadnych niemiłych niespodzianek. Dajcie znać jak u Was sprawuje się One UI 5.1 i czy update pojawił się na Waszych smarfonach.

Źródło: własne