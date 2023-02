Kolejny producent smartfonów wkrótce wejdzie na polski rynek?

Polska to całkiem spory rynek jeśli chodzi o mobilne technologie. W szczególności jeśli mówimy o Europie Środkowo-Wschodniej. Mając do dyspozycji niemal 38 milionów potencjalnych klientów, a do tego coraz większe możliwości finansowe Polaków dla nowych graczy na rynku mobilnych technologii jest jeszcze miejsce. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat na polskich sklepowych półkach pojawiły się chociażby urządzenia realme, czy w ostatnim roku Infinix, a wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że kolejny gracz dołączy do tej stawki.

Mowa tutaj o Transsion Holdings, w którego rękach jest kilka marek związanych ze światem mobilnych technologii między innymi Tecno, Infinix czy itel. Powiem szczerze, że Transsion Holdings na pierwszy rzut oka niewiele mówi, jednak to producent, który podbił między innymi swoim urządzeniami Afrykę czy Indie, a również w Chinach urządzeń marek Tecno czy Infinix są popularne. Nie oznacza, to że marka Tecno jest dostępna tylko poza Europą. Nic bardziej mylnego smartfony z logiem chińskiego producenta można zakupić chociażby u naszych południowych sąsiadów, gdzie w Czechach Tecno ma całkiem spore 4% udziału w rynku. Wygląda na to, że sukces Inifix i całkiem niezła sprzedaż urządzeń w innych krajach europejskich skłania włodarzy Transsion Holdings do pojawienia się na nowym rynku.

Oczywiście powyższa informacja jest jedynie plotką, ale jak to bywa w tego typu informacjach często można w nich znaleźć chociażby ziarno prawdy. Najpewniej na przestrzeni następnych kilku tygodni, maksymalnie miesięcy wszystko okaże się jasne. Czekacie na kolejną markę smartfonów chińskiego producenta? Czy uważacie, że polski rynek smartfonów jest już wyjątkowo mocno przesycony i nie ma miejsca na kolejnego takiego gracza? Dajcie znać w komentarzach pod wpisem.

