Samsung wpadł na genialny pomysł – podniósł cenę ubiegłorocznego flagowca

Producenci sprzętu mobilnego mają przeróżne pomysły na większe zwiększenie swoich zysków. Dokładnie o to chodzi w tym biznesie, każdy musi zarobić. Samo w sobie nie jest to złe, jednak odnoszę wrażenie, że nie wszystkie praktyki są fair w stosunku do klientów. Ale to zupełnie inny temat. Dwaj najwięksi giganci rynku mobilnych technologii czyli Apple oraz Samsung prześcigają się pomysłach na to w jaki sposób można więcej zarobić. Jakiś czas temu Apple, a później Samsung zrezygnowali z dołączania do swoich flagowców ładowarek. Pozostały tylko kable i zestaw papierologii. Kolejnym posunięciem dosyć niespotykanym wcześniej było podniesienie cen swoich flagowców z poprzedniej generacji przy okazji premiery kolejnej. Wydawałoby się, że po roku czasu elektronika, a w szczególności smartfony czy komputery tyle tracą na wartości, że po tym czasie będziemy mogli kupić je kupić taniej. Taka praktyka była często stosowana, szczególnie gdy ktoś chciał zaoszczędzić trochę pieniędzy. Nic bardziej mylnego.

W ubiegłym roku Apple przy okazji premiery iPhone’ów 14 podbił ceny iPhone’ów 13. Widać, że koreański producent chciał pójść w ślady amerykańskiego giganta z Cupertino. Przez co również podobną procedurę zastosował w przypadku linii Galaxy S22, która miała premierę w ubiegłym roku. Dla przykładu podstawowy model Samsung Galaxy S22, kupiłem w 2022 roku na premierę za kwotę 3999 zł. Dzisiaj w oficjalnej dystrybucji to już koszt 4299 zł. Blisko 10% wzrost ceny to sporo, zważywszy, że nie mamy tak dobrej oferty startowej jak przy premierze w 2022. Paradoksem w całej tej sprawie jest fakt, że pozostałe dwa modele czyli Galaxy S22+ oraz Galaxy S22 Ultra nie podrożały, Jednak może się to jeszcze zmienić, więc myślę, że Ci z Was którzy zastanawiają się nad zakupem nowego telefonu warto podjąć dosyć szybko decyzję. Owszem mówimy o cenie u oficjalnych partnerów, bo w innych sklepach można go kupić dobre kilkaset złotych taniej. Jednak chciałem pokazać pewien trend i dosyć niebezpieczne zjawisko.

Wszystko drożeje, ale podnoszenie ceny ubiegłorocznych Samsunga Galaxy S22 moim zdaniem nie jest najlepszym pomysłem. Szczególnie wizerunkowo.

Źródło: własne