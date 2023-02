Ależ to będzie flagowiec!

Ostatnie premiery topowych urządzeń koreańskiego producenta pokazują jedno, że u największych gigantów w tej najwyższej półce czy to Samsungu czy Apple dzieje się niewiele nowego. Szczególnie u amerykańskiego giganta, który odcina kupony od swojej marki niewiele dając nowego od siebie. Koreańczyków można bronić linią Galaxy Fold czy Galaxy Flip, które wnoszą pewien powiew świeżości, ale tak poza tym większej rewolucji w linii Galaxy S nie widać już od dłuższego czasu. Odnoszę wrażenie, że coraz częściej bardziej emocjonujące i przede wszystkim ciekawsze są premiery urządzeń chińskich producentów, którzy muszą bardziej starać się klienta wykorzystując przy tym nowości jakie mogą dać najnowsze urządzenia. Jedną z ostatnich niezwykle ciekawych premier było urządzenie realme, które celuje w wysoką półkę. Już teraz może się okazać naprawdę godnym konkurentem dla urządzeń Samsunga czy Apple.

Mowa w tym momencie o realme GT Neo 5, który właśnie został oficjalnie zaprezentowany w Chinach, ale jeszcze w lutym bieżącego roku zostanie pokazany w wersji globalnej pod nazwą realme GT 3. Co oferuje najnowszy flagowiec od realme? To co powinien oferować wysokopółkowy smartfon. Sercem urządzenia będzie Snapdragon 8+ Gen 1, do tego dojdzie aż do 16 GB pamięci operacyjnej RAM, a także do 1 TB danych w pamięci wewnętrznej. Ekran wykonany jest w technologii OLED o przekątnej 6,74 cala i odświeżaniem na poziomie 144 Hz. To dopiero preludium, bowiem realme GT 3 to również bardzo dobre aparaty. Główny to 50 Mpx oczko z matrycą od Sony dokładniej IMX890 1/1.56 cala oraz światłem na poziomie f/1.88. Do tego dochodzi obiektyw szerokokątny 8 Mpx i do selfie 16 Mpx. Ciekawym dodatkiem jest system diod LED w formie ramki na pleckach urządzenia. Całość może wykorzystywana jako rozbudowana dioda powiadomień.

Jedną z największych nowości w realme GT 3 to zdecydowanie bateria, a tak właściwie technologia szybkiego ładowania o mocy aż 240 W. Pojemność ogniwa to 4600 mAh, będzie dostępna również druga wersja tego modelu z większą baterią 5000 mAh oraz ładowaniem do 150 W. Na koniec pozostały ceny, a te prezentują się naprawdę atrakcyjnie.

realme GT Neo 3 150W 8/256 GB: 2499 juanów (ok. 1650 zł),

realme GT Neo 3 150W 12/256 GB: 2699 juanów (ok. 1780 zł),

realme GT Neo 3 150W 16/256 GB: 2899 juanów (ok. 1900 zł),

realme GT Neo 3 240W 16/256 GB: 3199 juanów (ok. 2100 zł),

realme GT Neo 3 240W 16 GB/1 TB: 3499 juanów (ok. 2300 zł).

Oczywiście powyższe ceny w nawiasach są bez podatków i innych opłat, więc finalnie myślę że podstawowa wersja realme GT Neo 3 240 W będzie się zaczynać od około 3000 zł. Nadal jest to dużo taniej od Galaxy S23 (ponad 1500 zł) czy Xiaomi 13. Oczywiście jak dostaniemy sample testowe okaże się jak w praktyce sprawują się najnowsze urządzenia od chińskiego producenta.

