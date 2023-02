Samsung planuje, że jego flagowce będą się hitem

Od pewnego czasu na rynku mobilnych technologii można zauważyć pewien trend. Najwięksi producenci sprzętu mobilnego tracą swoje udziały na rzecz mniejszych graczy i to najczęściej chińskich. Dobrze to prezentują ostatnie wyniki chociażby sprzedaży Apple czy Samsunga, gdzie te urządzenia zauważalnie gorzej się sprzedają, a konkurencyjne Xiaomi, realme czy Oppo zyskują kolejne udziały w rynku. Przyczyną problemów tych największych graczy może być spory wzrost cen poszczególnych modeli. Ostatnia premiera koreańskiego producenta to średnio 600 zł droższy model z roku na rok, Apple i jego iPhone’y to jeszcze większa zmiana na niekorzyść klientów. Owszem pozostałe modele innych producentów drożeją, ale mimo wszystko nie przekraczają tak barier jak droższe smartfony konkurencji. Jednak w tym wszystkim, Samsung twierdzi, że rodzina smartfonów Galaxy S23 sprzeda się jeszcze lepiej niż ubiegłoroczne modele i to pociągnie ze sobą sprzedaż wszystkich modeli.

Według szacunków Samsunga linia Galaxy S23 ma się sprzedać około 10% lepiej niż poprzednia generacja, co oznacza wzrost sprzedaż na poziomie około 30 milionów egzemplarzy, a kluczem do tak świetnych wyników ma być Galaxy S23 Ultra, który ma stanowić blisko 50% całkowitej sprzedaży całej rodziny Galaxy. Powiem szczerze, że zakładając że mamy lekki kryzys w branży to takie założenia są naprawdę bardzo optymistyczne. Oczywiście rynek to zweryfikuje i się faktycznie okaże za jakiś czas jak miały odzwierciedlenie w rzeczywistości. Czy zapowiedzi będą miały odpowiednie poparcie w realnej sprzedaży czas pokaże.

Jak na razie nie wydaje mi się, że powyższe szacunki będą spełnione, rynek jest trudniejszy wszystko drożeje, a nad wymianą telefonu na nowy ludzie będą się zastanawiać dwa razy zanim podejmą decyzją.

Źródło: pocketnow.com