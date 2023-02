BIOS to przez wielu użytkowników element uważany za coś czego nie powinno się pod żadnym pozorem ruszać, jeśli komputer poprawnie działa. Owszem w dużej mierze można się z tym stwierdzeniem zgodzić. Osobiście uważam, że faktycznie osoby, które nie mają doświadczenia w tej materii każdą zmianę w BIOSie powinny dwa razy sprawdzić, a jeśli nie mają pewności lepiej żadnych zmian nie robić. Dlatego też każdą zmianę w BIOSie wykonujecie na własną odpowiedzialność, a poniższy poradnik ułatwi Wam wejście do BIOSu, ale nie da konkretnych wskazówek co należy zrobić by Wasz komputer np. działał poprawnie.

Jak wejść do BIOSu w Windows 10 i 11 z poziomu ustawień

Czym jest BIOS? To nic innego jak podstawowy zestaw ustawień i funkcji, które są zapisane w pamięci stałej. Dzięki nim dochodzi do komunikacji pomiędzy podzespołami, a oprogramowaniem czyli systemem. Dlatego jest to tak ważny element każdego komputera. Trzeba pamiętać o jednym, że problemy z BIOSem mogą totalnie zablokować działanie komputera, przez co wszelkie zmiany/modyfikacje należy wykonywać bardzo ostrożnie.

Opcji związanych z wejściem do ustawień BIOSu jest co najmniej kilka, więc w tym przypadku daję Wam jedną z kilku możliwych opcji. Poniższą wykonacie na każdy komputerze z Windowsem 8, 10 lub 11. By dostać się do BIOSu wystarczy kilka kroków.

Wchodzimy w Start i dalej w Ustawienia. Następnie z listy wybieramy Odzyskiwanie. W nowym oknie wyszukujemy Uruchamianie zaawansowane i opcję uruchom ponownie teraz. W nowym oknie wybieramy Rozwiązywanie problemów. Ostatnią opcją jaką musimy wybrać to Ustawienia oprogramowania układowego UEFI i potwierdzamy swój wybór.

Po chwili następuje restart komputera i wejście w BIOS. Warto wspomnieć, że w przypadku powyższej opcji nie zawsze to działa jak należy. Pozostaje również druga opcja. Dla części użytkowników nawet łatwiejsza niż poprzednia.

Jak wejść do BIOSU podczas uruchamiania komputera?

Drugą z opcji jaką można wykorzystać w przypadku wejścia do BIOSu jest włączenie odpowiedniej kombinacji klawiszy podczas uruchamiania komputera. Oczywiście jak to bywa w przypadku producentów każdy dodał swoją własną wersję, więc poniżej zamieszczam odpowiednią listę kombinacji w zależności od konkretnego producenta, jeśli nie działa jakaś opcja lub nie znaleźliście jej na liście warto zajrzeć do instrukcji Waszego laptopa czy płyty głównej.

Acer: F2 lub DEL

ASUS: F2 dla komputerów, F2 i DEL dla płyt głównych

Dell: F2 lub F12

HP: ESC lub F10

Lenovo: F2 lub Fn + F2

Lenovo (desktopy): F1

Lenovo (ThinkPad): Enter + F1

MSI: DEL dla płyt głównych i komputerów

Microsoft Surface: Przyciśnięcie i przytrzymanie klawisza pogłaśniania głośności

Origin PC: F2

Samsung: F2

Sony: F1, F2, or F3

Toshiba: F2

Zotac: DEL

Powyższe dwie opcje są tymi, które powinny działać w większości urządzeń i z nich warto skorzystać. Ważny jest również aspekt techniczny o którym wspominałem na początku artykułu. Wszelkie zmiany w BIOSIe wykonujecie na własną odpowiedzialność i jeśli tylko nie macie pojęcia jak konkretnie działa dana funckja to lepiej z nich nie korzystać – nic nie zmieniać niczego.