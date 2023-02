Netflix wytacza ciężkie działa w walce z współdzieleniem kont

Amerykański gigant streamingowy to aktualnie numer jeden jeśli chodzi o kategorię platform streamingowych na świecie. Jednak od mniej więcej roku Netflix zaczyna mieć problemy z odchodzącymi użytkownikami. Pomysłów na rozwiązanie problemu Amerykanie mają kilka chociażby tańszy abonament z reklamami czy inne blokada możliwości współdzielenia kont. Co do pierwszego posunięcia Netflixa nie mam zastrzeżeń, ktoś nie chce przepłacać, a reklamy nie szczególnie mu przeszkadzają to tańszy abonament może być dobrym wyborem. Jednak jeśli chodzi drugie rozwiązanie problemu to tego konceptu w ogóle nie rozumiem.

Jakiś czas temu pojawiły się konkretniejsze informacje jak ma działać system weryfikacji współdzielenia konta, miałby się on opierać na prostym przepisaniu kodu z wiadomości e-mail. Takie rozwiązanie moim zdaniem w ogóle nie przyniosłoby żadnego większego efektu, bo nie jest żadnym problemem przesłanie osobie trzeciej takiej wiadomości dalej. Jednak widać na to, że Netflix poszedł inną drogą chcąc wymusić logowanie się do domowej sieci Wi-Fi tak by zweryfikować czy urządzenie należy do jednego domu. Całość miałaby być sprawdzana dodatkowo po IP. Po takiej weryfikacji można byłoby korzystać z platformy przez 30 dni, a później nastąpiłaby kolejna weryfikacja. Ci, którzy nie mogliby zostać zweryfikowani mogliby poprosić o specjalny kod, który umożliwiałby korzystanie tymczasowe z Netflixa przez okres 7 dni.

Powyższe rozwiązanie zdecydowanie utrudniłoby życie użytkownikom, ale moim zdaniem przyniosłoby efekt odwrotny do zamierzonego, gdzie klienci po prostu rezygnowaliby z Netflixa na rzecz innych platform streamingowych, które są znacznie tańsze. Dla przypomnienia aktualnie w Polsce najwyższy pakiet na 4 urządzenia w 4K kosztuje 60 zł za miesiąc. Disney+ czy HBO Max są zauważalnie tańsze.

Jak Wy podchodzicie do tematu współdzielenia kont w platformach streamingowych? Gdy Netflix zablokuje możliwość dzielenia kont to zrezygnujcie z usługi? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.

Źródło: pocketnow.com