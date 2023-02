Tanio to już było. Xiaomi 13 będzie bardzo drogim flagowcem

Tak na dobrą sprawę nie odkryję Ameryki, gdy powiem, że na każdym kroku odczuwamy różnego rodzaju podwyżki cen. Czy to związane z prądem, gazem, ale również usług czy codziennych zakupów. Inflacja po prostu robi swoje. Na domiar złego problem stanowi również brak dostępności części surowców przez chociażby pandemię w Chinach, nie mówiąc już o wojnie u naszych wschodnich sąsiadów. Problemów, które w ostatnim roku nałożyło się na siebie jest bardzo dużo i daje to efekt bardzo mocnego podbicia cen. Dzisiaj premierę miały flagowe smartfony od Samsunga, które kosztują średnio 600 zł więcej od ubiegłorocznych flagowców, a karty zaczynają odkrywać kolejni giganci rynku mobilnych technologii.

W tym przypadku mowa o chińskim producencie Xiaomi, który najczęściej jest łączony z dobrymi i niskimi cenami swoich urządzeń. Na przestrzeni ostatnich lat sporo się w tej materii zmieniło i tutaj odłączenie się submarki Redmi w jakiś sposób pozbyło Xiaomi skrupułów do mocnego podbicia cen. Jeszcze kilka lat temu flagowca z logiem Xiaomi można było kupić za około 2500 zł, dzisiaj to jest już średnia półka cenowa. Najnowsze flagowce Xiaomi 13 zostały jeszcze pod koniec ubiegłego roku zaprezentowane w Chinach, jednak globalnej i europejskiej ceny do tej pory nie poznaliśmy. Jednak w ostatnim czasie pojawiły się przeciekowe informacje, które uchylają rąbka tajemnicy. Co tutaj dużo mówić, będzie po prostu bardzo drogo.

Według plotek podstawowy wariant Xiaomi 13 zostanie wyceniony na 999 euro, a wariant z dopiskiem Pro to już koszt 1299 euro. Gdybyśmy chcieli przenieść te ceny na złotówki to koszt około 4800 zł i 6200 zł. To więcej niż startowo kosztuje świeżo zaprezentowany Galaxy S23, czy wariant z plusem. Cóż jednym słowem drogo. Oczywiście jak na razie bazujemy na plotkach i może się okazać, że Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro w Polsce będą nieco tańsze, ale osobiście nie liczyłbym na jakieś szczególnie zmiany. Chcąc mieć flagowca trzeba liczyć się ze sporym wydatkiem.

