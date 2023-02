Coca-Cola Phone jaki to będzie smartfon?

W przypadku urządzeń mobilnych od dobrych kilku lat mamy co chwilę premiery urządzeń, które można nazwać edycjami kolekcjonerskimi czy specjalnymi danego urządzenia. Jakiś czas temu miałem okazję testować realme GT Neo 3T Dragon Ball Edition, który miał w sobie kilka ciekawych rozwiązań, ale edycja specjalna przynosi ze sobą również zauważalne podniesienie ceny urządzenia. Takich telefonów pojawia się na sklepowych półkach coraz więcej. Współpracę producenci zaczynają czasem nawet wśród takich producentów, którzy w żaden sposób nie są powiązani z branżą technologiczną. Co powiecie na Coca-Cola Phone?

Jest to spore zaskoczenie jeśli chodzi o runek smartfonów. Królowały do tej pory specjalne edycje smartfonów bazujące na markach szeroko rozumianej popkultury takie jak Dragon Ball czy superbohaterowie Marvela. Coca-Cola Phone będzie zupełną nowością na rynku? Raczej nie, przeciekowe informacje sugerują, że Coca Cola Phone będzie rebrandowanym modelem realme 10 Pro. Jednak jak na razie nie są to oficjalnej informacje i trzeba czekać na ich potwierdzenie, ale znając tempo w jakich kolejne urządzenia pojawiają się na sklepowych półkach to jeszcze w lutym będziemy mogli poznać oficjalnie Coca-Cola Phone. Pierwszy render sugeruje, że jak przystało na ten napój całe urządzenie zostanie zachowane w czerwieni, dodatkową nowością będzie zestaw motywów, tapet czy innych dodatków, ale na zupełnie nowy telefon spod szyldu chińskiego producenta realme raczej nie możemy się spodziewać, więc przerobiona wersja realme 10 Pro.

Jaki macie stosunek do specjalnych czy limitowanych edycji smartfonów czy w ogóle mają rację bytu? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.

