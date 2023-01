Chrome na Androida z lepiej zabezpieczonym trybem incognito

Google Chrome to jedna z najbardziej popularnych przeglądarek internetowych dostępnych aktualnie na rynku. Dziennie korzystają z jej dziesiątki milionów użytkowników, i choć konkurencja jest całkiem spora to rozwiązanie od amerykańskiego giganta z Mountain View może być niezwykle przydatne.

Mowa tutaj o wzmocnieniu bezpieczeństwa trybu Incognito, dzięki któremu wiemy że nikt nie powołany nie otworzy naszych otwartych w tym trybie zakładek. Jednak jak to bywa w tego typu rozwiązaniach i nowościach nie jest to element, który pojawia się od razu u wszystkich. Wracając do sedna o czym mowa? O możliwości zablokowania dostępu do otwartych zakładek w Google Chrome za pomocą biometrii. Chodzi tutaj przede wszystkim o odcisku palca, dzięki czemu nikt niepowołany nie będzie mógł Ci podejrzeć żadnej z zakładek. Rozwiązanie ciekawe i może być przydatne. Kiedy zostanie wdrożone? Część użytkowników już teraz może się cieszyć z takiej funkcjonalności, ale jak to bywa w przypadku łatek i nowości nie u wszystkich nowość się pojawi. Tutaj nie pozostaje nam nic innego jak czekać na odpowiedni update.

Jak sami widzicie, że na taki „ficzer” potrzebujemy nie co więcej czasu, ale jako ciekawostkę, że podobne rozwiązanie, a tak właściwie identyczne w Google Chrome w wersji dedykowanej systemowi sygnowanego nadgryzionym jabłuszkiem możemy z niej cieszyć się już od 2021 roku. Długo przyszło nam czekać na to rozwiązanie w wersji systemu na Androida.