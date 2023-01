Netatmo Inteligentny czujnik jakości powietrza – test

Smart home wchodzi pod strzechy dziarskim krokiem. Różnego rodzaju urządzeń, które mają za zadanie wspomóc funkcjonowanie domu, a także np. w zachowaniu czystości pojawia się naprawdę bardzo dużo. Dla nas użytkowników to bardzo dobra sytuacja, choć też spore wyzwanie. Z jednej strony duża konkurencja to lepsze ceny i chęć rozwijania i dodawania nowości przez producentów. Z drugiej jednak trzeba wziąć pod uwagę, że jeśli kupujemy różne sprzęty nie wszystko ze wszystkim może być w 100% kompatybilne. To wszystko sprawia, że warto zaznajomić się przed zakupem jak dany sprzęt działa i jakie są jego możliwości. Dziś na tapet bierzemy inteligentny czujnik jakości powietrza od firmy Netatmo. To producent, który od ponad 10 lat zajmuje się właśnie rynkiem smart home i wywodzi się z Francji. W Polsce urządzenia tego producenta są dostępne od dobrych kilku lat na sklepowych półkach i cieszą się sporym zainteresowaniem ze strony użytkowników. Jak na co dzień sprawuje się czujnik jakości powietrza? Zapraszam do lektury pełnej recenzji.

Zawartość pudełka

Jeśli chodzi o pudełko nie jest szczególnie dużych rozmiarów. Całość wykonana z grubego kartonu i dodatkowo na zewnątrz mamy rysunek przedstawiający urządzenie w pełnej krasie. W przypadku smart homowych rozwiązań nie nastawiam się na specjalnie bogaty zestaw dodatkowych akcesoriów. Nie inaczej jest w przypadku czujnika jakości powietrza od Netatmo. Prócz samego urządzenia w pudełku nie znajdziemy żadnych dodatkowych akcesoriów jedynie prosty zasilacz z kablem micro USB.

Design oraz jakość wykonania

Dla tych, którzy w mieszkaniu muszą mieć urządzenie, które bez względu na to czy stoi w salonie czy w innym pokoju po prostu musi dobrze wyglądać to najnowszy czujnik jakości powietrza od Netatmo to dobre rozwiązanie. Francuski producent nie szalał za bardzo z designem. Mamy okrągłą tubę wykonaną z aluminium, która dodatkowo jest w kolorze rdzawym/rudym. Od frontu mamy podłużną diodę LED, która daje delikatne światło. Standardowo nie świeci, ale dopiero po przyciśnięciu „wieczka” zapala się na chwilę na odpowiedni kolor sygnalizując ogólny stan naszego pomieszczenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu nawet jak urządzenie stoi w sypialni nie świeci po nocy i nas nie budzi. Czujnik nie jest przesadnie duży, więc bez problemu możemy go wkomponować w każdy, nawet mniejszy pokój. Z drugiej strony wygląda po prostu dobrze. Wykonany jest z materiałów dobrej jakości. Nie jest krzykliwy, czy bardzo przekombinowane, więc w szczególności do nowoczesnych wnętrz będzie pasował jak ulał. Zarówno jeśli chodzi o design jak i jakość wykonania nie mam najmniejszych uwag. Netatmo pod tym względem przemyślało każdy aspekt. Jakbym musiał się przyczepić dobra byłaby druga wersja kolorystyczna, np. szara lub czarna. Dobrym rozwiązaniem byłaby możliwość działania na samych bateriach/akumulatorze. Wówczas urządzenie można byłoby postawić z dala od gniazdka elektrycznego, a dodatkowo kabel nie plątałby nam się.

Oprogramowanie

Całym czujnikiem jakości powietrza od Netatmo sterujemy za pomocą jednej dosyć prostej aplikacji. To co na wstępie zaznaczę, że podobnie jak w przypadku wcześniejszego producenta smart rozwiązania Withings tak i tutaj nie uświadczymy w aplikacji języka polskiego. Szkoda, ale zaczynam się do takiego stanu rzeczy nieco przyzwyczajać, szczególnie gdy mówimy o producentach, którzy są mniej popularni w Polsce. Co do samej aplikacji jest dosyć prosta. Nie mamy tutaj żadnych fajerwerków. Po pierwszej komunikacji i skonfigurowaniu. Wystarczy podłączyć urządzenie do sieci Wi-Fi, i nacisnąć przycisk z góry obudowy i po chwili mamy urządzenie gotowe do działania. Mniej więcej pierwsze pół godziny od konfiguracji czy przeniesieniu w inne miejsce czujnik musi się zaadaptować, ale po tym czasie otrzymujemy na bieżąco wszystkie wyniki. Te są zbierane w formie podstawowego ekranu głównego, gdzie w czasie rzeczywistym mamy do nich podgląd. Możemy również sprawdzić jak dany parametr zachowywał się w przeciągu ostatnich dni/tygodni. Rozwiązanie jest przydatne i dobrze przygotowane, więc tutaj nie mam uwag. Mamy też przygotowane widgety, które możemy dodać do ekranu głównego naszego telefonu, na każdy parametr osobo. Funkcji związanych z samą aplikacją nie jest zbyt dużo, ale tutaj też nie ma większej potrzeby dodawać kolejnych rozwiązań, bo urządzenie to ma podawać wyniki swoich pomiarów w przejrzysty sposób.

Screenshot_20230126_110257_Home Coach

Screenshot_20230126_110300_Home Coach

Screenshot_20230126_110309_Home Coach

Screenshot_20230126_110313_Home Coach

Screenshot_20230126_110320_Home Coach

Screenshot_20230126_110324_Home Coach

Screenshot_20230126_110946_Home Coach

Badane parametry

Do naszej dyspozycji Netatmo przy swoim inteligentnym czujniku jakości powietrza zaimplementował możliwość śledzenia kilku parametrów. Podstawa to temperatura w danym pomieszczeniu, później wilgotność poziom stężenia dwutlenku węgla, a także dźwięki. To są cztery parametry badane przez urządzenie. Pierwsze standardowo w stopniach Celsjusza, później procentowo, stężenie w ppm oraz dźwięku w decybelach. Możemy każdy z tych parametrów sprawdzać jak się zmieniał w ostatnim czasie. Co ważne urządzenie też sugeruje poprawne zakresy, dzięki czemu przy każdym z nich mamy odpowiednie oznaczenie „Good”, Excellent czy Quiet i dodatkowo mamy oznaczenie kolorystyczne. Dzięki czemu mamy możliwość sprawdzenia czy dany parametr jest w normie. Urządzenie pod względem działania nie sprawiało podczas testów żadnych problemów. Pomiary na bieżąco były przesyłane do aplikacji. Nie miałem również sytuacji w której samoczynnie stacja się rozłączyła z siecią i musiałem ręcznie ją ponownie podłączyć. Pod tym względem całość działa bez najmniejszych uwag. Szkoda jedynie, że czujnik musi być zasilany z gniazdka elektrycznego. Producent nie przewidział niewielkiego ogniwa czy miejsca na baterie.

Screenshot_20230126_110249_Home Coach

Screenshot_20230126_110238_Home Coach

Screenshot_20230126_110233_Home Coach

Screenshot_20230126_110221_Home Coach

Podsumowanie

Netatmo Inteligentny czujnik jakości powietrza to ciekawe urządzenie, które spełnia swoje zadanie w 100%. Z całą pewnością nie będzie szpeciło nowoczesnego wnętrza, bo po prostu wygląda bardzo dobrze. Przy dobrych jakościowo materiałach. Jedyne do czego się mogę przyczepić to brak języka polskiego w aplikacji, a i cena. Tutaj nie jest tanio, bo za stację w momencie pisania recenzji przyjdzie nam zapłacić około 500 zł. Drogo, zważywszy, że urządzenie jest tylko do zastosowania w zamkniętych pomieszczeniach.