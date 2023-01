Nowa wersja Android Auto i nowe problemy

Powiem szczerze, że jeśli chodzi o problemy z Android Auto to spokojnie można je nazwać niekończącą historią. Na ten temat pisałem na łamach MobileWorld24.pl już niejednokrotnie i na to wygląda, że nie jest to koniec historii. Wydawać by się mogło, że po ostatnich całkiem owocnych zmianach szczególnie dotyczących wyglądu systemu zła passa się już zakończyła. Nic bardziej mylnego. Co do nowego wyglądu również nie jest tak różowo, bowiem część użytkowników mimo iż ma najnowszą wersję oprogramowania Android Auto nadal nie widzi nowej wersji designu całego systemu. Możliwe, że dopiero zmiany będą wdrażane masowo u użytkowników, bo jak na razie borykam się również z podobnym problemem.

Jednak ostatnie problemy o którym informują użytkownicy Android Auto dotyczą innego aspektu działania nawigacji. Podczas korzystania z systemu sygnowanym zielonym robocikiem w samochodzie pojawia się komunikat o wyszukiwaniu sygnału GPS. Taki problem totalnie uniemożliwia poprawne działanie aplikacji, a nawigacja bez GPSu to nie nawigacja. Jak na razie nie mamy żadnych oficjalnych informacji której wersji oprogramowania czy telefonu problem dotyczy, ale najpewniej nie jest związany z żadnych tych elementów i może się pojawić u każdego.

Amerykański gigant z Mountain View już działa nad rozwiązaniem problemu i najpewniej w niedalekiej przyszłości zostanie rozwiązany jakąś aktualizacją, ale do tego czasu użytkownicy znaleźli własne rozwiązanie. Na szczęście nie wymaga od użytkownika szczególnej wiedzy informatycznej. Wystarczy w ustawieniach aplikacji, a tak właściwie w uprawnieniach Map Google zmienić dostęp do lokalizacji, by miały dostęp nie tylko podczas włączonej aplikacji tylko cały czas. Drugą możliwością rozwiązania problemu to wyłączenie optymalizacji użycia baterii w telefonie. Powyższe modyfikacje mogą pomóc w rozwiązaniu problemu, choć trzeba wziąć pod uwagę, że nie u wszystkich daje pełne pozbycie się błędu.

Dajcie znać czy w Waszym przypadku problemów z działaniem Android Auto jest również tak dużo?

