Smartfon z baterią 22 000 mAh? Tak! Dooge V Max.

W Polsce chińscy producenci coraz częściej zdobywają większe zainteresowanie ze strony klientów. Coraz śmielej bardziej egzotyczne marki pojawiają się na naszych rodzimych półkach sklepowych. Jakiś czas temu zadebiutowały urządzenia marki Infinix, a najpewniej w najbliższych miesiącach kolejne firmy zdecydują się na oficjalny pobyt w kraju nad Wisłą. Jednak smartfon ten o którym piszę jest dosyć nieszablonowy. Nieraz zdarzało mi się na łamach MobileWorld24.pl pisać o problemach związanych z bateriami w smartfonach. Dzisiaj standardem stało się ogniwo o pojemności około 5000 mAh, co daje jeden, maksymalnie półtora dnia działania. Jednak chiński producent Dooge wyszedł naprzeciw swoim klientom i oferuje swój najnowszy model z ogromną baterią.

Mowa w tym wypadku o modeli Dooge V Max, którego zdecydowanie największym atutem jest ogromna bateria o pojemności bagatela 22 000 mAh. Zapewnia około 10 dni działania czyli 25 godzin ciągłego grania w gry czy 90 godzin słuchania muzyki. Dooge zaprzęgło technologię szybkiego łądowania o maksymalnej mocy 33 W, więc ładowanie do pełna 22 000 mAh może trwać kilka dobrych godzin. Jeśli chodzi o resztę specyfikacji jest całkiem nieźle. Sercem telefonu jest układ MediaTeka czyli Dimensity 1080 dodatkowo mamy 12 GB pamięci operacyjnej RAM i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Specyfikację uzupełnia 6,58 calowy ekran IPS Full HD+ wraz z odświeżaniem na poziomie 120 Hz. Aparaty również nie odstają od reszty. Główne oczko to 108 Mpx, później 20 Mpx nocny oraz 16 Mpx szerokokątny. Całość dodatkowo wzmocniona i ma certyfikaty IP68, IP69K i MIL-STD-810H. Co daje odporność na naprawdę bardzo ciężkie warunki.

Jak na razie telefon nie jest dostępny w oficjalnej sprzedaży. Ruszyła przedsprzedaż w której za telefon przyjdzie nam zapłacić 559 dolarów, co daje kwotę około 2500 zł. Jak ktoś potrzebuje telefon z dużą baterią i gabaryty urządzenia nie są mu straszne to zdecydowanie warto zainwestować ten smartfon. Dla innych będzie to po prostu ciekawostka.

