Na nowym Androidzie nie zainstalujesz starszych aplikacji

Nasze bezpieczeństwo w internecie czy ogólnie w przypadku urządzeń mobilny to nie tak łatwy kawałek chleba. Po pierwsze użytkownicy sami z siebie czasem proszą się o wyciek danych czy inne niebezpieczne zachowania. Innym drugim ważnym elementem, który zdecydowanie utrudnia życie hakerom to odpowiednio zabezpieczona aplikacja czy system. Na bieżąco twórcy swojego oprogramowania stara się odpowiednio aktualizować wszelkie programy, tak by w nich nie pojawiały się żadne luki, które mogłyby grozić wyciekiem danych czy przejęciem kontroli na urządzeniem. Jednak część programistów porzuca swoje projekty i nie są później aktualizowane. Najczęściej takie aplikacje pozostają w sklepie Google Play, a przy braku aktualizacji pozostawiają potencjalne niebezpieczeństwo. Dlatego też w tym kontekście amerykański gigant z Mountain View szykuje zmiany.

Mowa w tym przypadku o zmianach dotyczących wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem oznaczonym numerem 14, więc użytkownicy aktualnego najnowszego Androida nie będą jak na razie przechodzić żadnych zmian. Google chce by w kolejnej wersji Androida zablokować natywnie możliwość instalacji aplikacji, które nie zostały przystosowane do działania z nowszymi wersjami systemu. Nie wiemy jak na razie jakie to będzie kryterium, czy aplikacja musi być kompatybilna np. z Androidem 11 i nowszym, czy będą czasowe ramy, które wskazują, że jeśli w danych widełkach czasowych nie będzie aktualizowana dana aplikacja wówczas użytkownicy nie będą jej widzieli. Amerykański gigant takie podejście tłumaczy przede wszystkim chęcią poprawy bezpieczeństwa użytkowników. Myślę, że podejście jest dobre, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że część aplikacji czy gier w ogóle zniknie ze sklepu Google Play, chyba, że odpowiednie łatki pojawiają się w programach.

Ciekaw jestem ilu aplikacji i gier dotyczyłby taki problem wykluczenia przez brak wsparcia ze strony programistów. Myślę, że Google będzie chciało dać nieco czasu na ewentualne dodanie odpowiednich zabezpieczeń i aktualizację tak by nie kasować masowo dużej ilości gier czy aplikacji ze swojego sklepu. Co sądzicie o całym zamieszaniu? Faktycznie poprawi to nasze bezpieczeństwo korzystania z aplikacji i gier na Androidzie?

Źródło: gsmarena.com