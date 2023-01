Lokalizator od Google? to genialny pomysł!

W ciągu ostatnich dwóch lat tanie mini-lokalizatory bluetooth zdobyły ogromną popularność dzięki zaprezentowanemu pod koniec kwietnia 2021 roku AirTagowi od Apple. Trzy miesiące wcześniej premierę miał Galaxy SmartTag, lecz obyła się ona bez większego echa. Posiadacze telefonów marki Apple polubili AirTagi za ich niską cenę, skuteczne działanie, długi czas pracy na baterii, oraz brak konieczności dokupowania dodatkowego abonamentu. Czy lokalizator od Google osiągnie podobny sukces?

Największą wadą AirTagów jest ich ograniczona kompatybilność. Lokalizatory od firmy z Cupertino współpracują wyłącznie z iPhone’ami. Wśród posiadaczy telefonów z Androidem (którzy według statcounter stanowią w Polsce prawie 90%, a na świecie 71% wszystkich użytkowników smartfonów). W naszym kraju ten popularny gadżet nie działa jednak najlepiej, a dane o jego położeniu poza większymi miastami odświeżają się nawet co kilka godzin. Głownym tego powodem jest mała liczba urządzeń z nadgryzionym jabłkiem. Biorąc pod uwagę, że lokalizatory bluetooth działają tym lepiej, im więcej urządzeń dostarcza im dane lokalizator współpracujący ze wszystkimi urządzeniami z Androidem działałby fenomenalnie.

Google rozpoczęło niedawno prace nad urządzeniem pod nazwą kodową Grogu. Według informacji podanych przez portal 9to5google ma nim być wspomniane wcześniej urządzenie w typie AirTaga. To dobra wiadomość dla użytkowników androida. Mając dostęp do danych z milionów urządzeń w zapomnienie będą mogły odejść drogie lokalizatory wykorzystujące do działania GPS.

Kiedy lokalizator od Google trafi do sprzedaży?

Nie wiadomo jeszcze kiedy i pod jaką nazwą trafi do sprzedaży lokalizator od Google. Mam jednak nadzieję, że jeśli już to się stanie, to będzie on dostępny w naszym kraju w oficjalnej dystrybucji. Z doświadczenia wiem, że Google nie traktuje polskiego rynku poważnie. Smartfony Pixel produkowane przez tą firmę można kupić jedynie u pośredników, którzy sprzedają je w bardzo nieatrakcyjnych cenach.

Czy bylibyście skłonni kupić lokalizator wyprodukowany przez Google? Czy posiadacie już jakiś sprzęt tego typu i czy jesteście z niego zadowoleni? Zachęcam do wyrażenia opinii w komentarzach.

