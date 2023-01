Jak włączyć tryb ciemny w Wordzie i Excelu?

Do tej pory w szeregu różnych aplikacji, stron internetowych na całym świecie powoli zaczął królować tryb ciemny (często nietłumaczony z języka angielskiego jako dark mode). Czym jest tak właściwie dark mode? To tryb w którym odwrócone są kolory. Zamiast różnych odcieni bieli czy jasnoszarych barw mamy znacznie ciemniejsze kolory w postaci czerni. Osobiście ze względów estetycznych takie rozwiązanie nie do końca mi przypadło do gustu i z niego nie korzystam, ale jest wielu zwolenników. To ze względu na kilka elementów. Szczególnie przy telefonach taki włączony ciemny motyw znacznie mniejszym stopniu „daje po oczach”. Wzrok się tak nie męczy, całość zdaje się znacznie czytelniejsza. Drugą zasadniczą zaletą tego typu rozwiązania to energooszczędność. Podświetlenie całego ekranu na czarno (w części smartfonów np. z AMOLEDami w ogóle wyłączenie) może ograniczyć zauważalnie zużycie energii i bateria w smartfonie czy laptopie powinna dłużej działać bez ładowania. Opcja warta rozważenia, bo coraz więcej aplikacji daje takie możliwości, między innymi Word i cały pakiet Office.

Jak krok po kroku włączyć tryb ciemny w Wordzie i całym Office?

Dodam już na wstępie, że sam na co dzień korzystam z Worda oznaczonego numerem 2016, więc część funkcji może się nie zgadzać ze screenami, ale ogólnie miejsce włączenia odpowiednich funkcji zarówno w Office 2016, 2019 czy 365 nie uległo zmianie i różnią się drobnymi szczególikami.

Uruchamiamy Worda lub inną aplikację z pakietu Office, które mamy zainstalowane na komputerze. Na głównym widoku Worda wybieramy opcję Plik. W nowym oknie z lewej listy prawie na samym dole wykorzystujemy Konto. Następnie w zakładki Motyw pakietu Office wybieramy odpowiednią opcję. W starszych Office’ach mamy opcję Ciemnoszary, który nie do końca jest trybem ciemnym, ale daje bardzo zbliżony efekt. Po włączeniu jej mamy wszystkie ustawienia na miejscu, a kolorystyka się zmieniła.

W przypadku nowszych pakietów Office mamy prócz ciemnoszarego również wybór czarny. Wówczas mamy tryb w pełni ciemny, ale równocześnie „znika” nam kartka papieru po której piszemy w Wordzie. By ją ponownie zobaczyć na głównym ekranie Worda musimy wejść w zakładkę Widok, a następnie kliknąć w opcje Zmień tryb, dzięki czemu wszelkie napisy i oznaczenia powracają w jaśniejszym kolorze i również kartka jest biała. Oczywiście ta ostatnia opcja jest dobrowolna i w zależności od tego jak Wam wygodnie pracować możecie odpowiednio tę opcję dostosować do siebie.

Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem czy korzystanie z trybów ciemnych na waszych telefonach czy aplikacjach? Jest to przydatne rozwiązanie?