AI poprawi jakość twoich zdjęć

Zapewne większość z nas zastanawiała się jak poprawić jakość zdjęcia? Znalazłeś w internecie idealny obrazek do swojej prezentacji, lecz jest on w bardzo niskiej rozdzielczości? Może chciałbyś poprawić jakość rodzinnego zdjęcia wykonanego starym telefonem?

Z pomocą przychodzi darmowa strona oparta na AI. Umożliwia ona przeskalowanie dowolnego zdjęcia do nawet 4 razy wyższej rozdzielczości polepszając tym samym ogólną jakość pliku. Nie jest on oczywiście sztucznie rozciągany. Sztuczna inteligencja tworzy przy użyciu algorytmów dodatkowe piksele, dzięki czemu efekt wygląda naturalnie. A to wszystko na prostej w użyciu i przystępnej dla każdego stronie.

O sztucznej inteligencji zrobiło się ostatnio głośno za sprawą ChatGPT. Ten przełomowy chatbot jest w stanie (z różnym skutkiem) odpowiedzieć na każde pytanie, a nawet napisać krótki tekst na dowolny temat i w dowolnej formie. Nie dziwi więc fakt, że narzędzi wykorzystujących AI będzie powstawać coraz więcej. Jednym z nich jest także wspomniana poniżej strona.

Jak poprawić jakość zdjęcia dzięki AI

To proste! Na stronie upscale.media wystarczy po kliknięciu upload image wybrać z pamięci urządzenia interesujący nas plik. Strona obsługuje wyłącznie zdjęcia o rozdzielczości mniejszej niż 1,500 na 1,500. Następnie po kliku sekundach pokaże się gotowy obrazek w polepszonej jakości. Pod nim można wybrać jak bardzo chcemy zwiększyć rozdzielczość (w darmowej wersji możliwe jest dwukrotne lub czterokrotne zwiększenie). Oprócz tego do wyboru jest opcja Enhance Quality, która dodatkowo wyostrzy plik. Jej efekty nie są jednak za każdym razem zadowalające. Zdjęcie można pobrać klikając Download Image.

Stron o podobnym działaniu istnieje już kilkanaście, większość z nich jest jednak płatna, a w darmowej wersji zostawia na gotowych plikach znak wodny, lub posiada limit użyć na jeden adres IP. Ta wspomniana powyżej jest w pełni darmowa i nielimitowana. Artykuł oczywiście nie jest sponsorowany.

Co AI będzie w stanie zrobić za parę lat? Co sądzicie o nagłym wzroście popularności narzędzi opartych na sztucznej inteligencji? Zachęcam do podzielenia się przemyśleniami w komentarzach.