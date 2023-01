Sprawdź czy Twój smartfon Redmi czy POCO otrzyma MIUI 14

Chiński producent ma to do siebie, że na w przeciągu krótkiego okresu czasu wprowadza na rynek dużo wersji jednego telefonu. Wówczas sklepowe półki niemal uginają się od różnych telefonów chińskiego producenta. Wśród submarek Chińczyków znajdziemy między innymi POCO czy Redmi, a przecież wśród smartfonów znajdziemy takie rozwiązania bezpośrednio sygnowane logiem Xiaomi. Przy tak dużym portfolio ciężko jest również szybko i w łatwy sposób aktualizować całą gamę urządzeń. Dlatego też Xiaomi w łataniu swoich urządzeń przede wszystkim skupia się na aktualizacji dla swojej autorskiej nakładki. W tym roku mamy MIUI 14, które już zaczęło się pojawiać na części flagowcych modeli, a w na kolejne urządzenia i update do nich będziemy musieli chwilę poczekać. No właśnie ile?

Producenci sprzętu mobilnego raczej niechętnie dzielą się tak zwaną roadmapą do aktualizacji do swoich urządzeń. Nie wiem do końca z czego to wynika, możliwe, że przez ciągłe obsuwy i zmiany w takich terminarzach nie mają one racji bytu. W każdym razie najczęściej takie informacje pojawiają się plotkach, a w praktyce duża część z nich później ujrzy światło dzienne. Co ważne nowa wersja MIUI 14 nie oznacza również równoczesnego update dla Androida 13.

Poniżej znajdziecie listę urządzeń submarki POCO, która otrzyma update. W pierwszej kolejności na wydanie odpowiedniej dawki mogą liczyć posiadacze relatywnie nowych jak i flagowych modeli, później sukcesywnie kolejne urządzenia będą otrzymywać update.

POCO M3,

POCO M4 Pro 4G,

POCO M4 5G,

POCO M5, M5s,

POCO X4 Pro 5G,

POCO M4 Pro 5G,

POCO M3 Pro 5G,

POCO X3,

POCO X3 NFC,

POCO X3 Pro,

POCO X3 GT,

POCO X4 GT,

POCO F4,

POCO F3,

POCO F3 GT,

POCO C40, C40.

Kolejną ważną submarką Chińczyków jest Redmi, tutaj znajdziecie listę urządzeń, które mogą spać spokojnie jeśli chodzi o aktualizację do MIU 14.

Redmi Note 11, 11 5G, 11 SE, 11 4G,

Redmi Note 11T 5G, 11T Pro, 11T Pro+,

Redmi Note 11 Pro 4G, 11 Pro 5G, 11 Pro+ 5G,

Redmi Note 11S, 11S 5G,

Redmi Note 11E, 11E Pro, 11R,

Redmi Note 10, 10 Pro, 10 Pro 5G, 10 Pro Max, 10S, 10 Lite, 10 5G,

Redmi Note 10T 5G, 10T Japan,

Redmi Note 9 4G, 9 5G, 9T 5G, 9 Pro 5G,

Redmi K50, K50 Pro, K50 Gaming,

Redmi K50i, K50 Ultra,

Redmi K40, K40 Pro, K40 Pro+, K40 Gaming, K40S,

Redmi K30S Ultra, K30 Ultra, K30 4G, K30 Pro,

Redmi Note 8 (2021),

Redmi 11 Prime, 11 Prime 5G,

Redmi 10C, 10A,

Redmi 10, 10 Power, 10 5G, 10 Prime+ 5G, 10 Prime, 10 Prime 2022,

Redmi 9T, 9 Power.

Jak sami widzicie zarówno jedna jak i druga lista urządzeń jest naprawdę pokaźna. Powiem szczerze, że dużej części modeli nie znam, lub tylko kojarzę z nazwy. Ilość urządzeń chińskiego producenta dostępna na rynku jest wręcz ogromna. Dajcie znać w komentarzach pod wpisem czy Wasz telefon Redmi czy POCO załapie się na aktualizację dla MIUI 14.

