Samsung zaprezentował technologię, które zrewolucjonizuje składane smartfony?

Na przestrzeni ostatnich kilku lat zdecydowanie jedną z największą nowości są składane telefony. W tym momencie ogólno dostępne są dwie wersje złożenia. Czyli jak książka, do wewnątrz i tutaj prym przede wszystkim wiedzie Galaxy Fold. Z drugiej strony mamy składanie w pionie i tutaj przede wszystkim króluje Galaxy Flip czy Motorola Razr. Różnej maści projektów czy patentów do tej pory widzieliśmy całkiem sporo, które mają rozszerzyć ten wachlarz możliwości składania smartfonów i wygląda na to, że Samsung nadal prężnie rozwija swoje pomysły.

Samsung na ostatnich targach CES 2023 w Las Vegas zaprezentował składany wyświetlacz „Flex In & Out”. Największą nowością w porównaniu do rozwiązań, które już są na rynku to możliwość składania telefonu/wyświetlacza zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz co daje znacznie większe możliwości działania na urządzeniu. Całość wygląda naprawdę ciekawie i to co może w niedalekiej przyszłości zostać wykorzystane np. w nadchodzących smartfonach piątej generacji to zauważalnie mniejszy zawias i fałda, która tworzy się podczas składania telefonów z linii Galaxy Flip czy Galaxy Fold. Jednak tutaj mówimy tylko o mniejszym zawiasie, a nie składaniu do wewnątrz i zewnątrz. Na ten bajer jeszcze najpewniej chwilę poczekamy.

Kiedy taką technologię zobaczymy w smartfonach produkowanych masowo? Cóż tego niestety nie wiemy, ale już podobną technologię Samsung Display zaprezentował w sierpniu 2021 roku, a czy Galaxy Fold zostanie mocno rozbudowany czy może jednak koreański producent wypuści trzecią linię rozwiązań składanych tego niestety nie wiemy. Liczę, że mimo wszystko na taką nowość nie będziemy musieli przesadnie długo czekać, bo konkurencja zdecydowanie nie śpi i będzie coraz bardziej deptać po piętach Koreańczykom.

Jak na razie nie pozostaje nam nic innego jak czekać na kolejne doniesienia ze stajni Samsunga. Możliwe, że już na najbliższym Galaxy Unpacked uchyli nieco rąbka tajemnicy.

Źródło: gsmarena.com