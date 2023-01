Mobvoi TicWatch Pro 5 – pierwszy render

Tematyka związana z urządzeniami mobilnymi jest coraz szersza. Na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się w naprawdę dużej ilości przeróżnej maści smartwatche i opaski. Aktualnie coraz częściej zdaza się tak, że premiera goni prermierę i ciężko jest za wszystkimi nowościami nadążyć. Wśród najbardziej popularnych oczywiście można zaliczyć Apple, Samsunga czy Xiaomi, ale są również mniej znane rozwiązania, które również oferują bardzo ciekawe urządzenia. Z całą pewnością wśród nich jest Mobvoi, który w Polsce jest dostępny tylko jeden model Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra, który miałem okazję testować kilka miesięcy temu. Wyróżniał się on jedną zasadniczym elementem – miał podwójny ekran. Jeden standardowy, drugi w formie e-papieru, dzięki czemu całość działała na jednym ładowaniu znacznie dłużej. Jak to będzie wyglądało w przypadku nowej generacji? Tego jeszcze nie jesteśmy pewni, ale już mamy pierwsze poszlaki na temat Mobvoi TicWatch Pro 5.

⌚️ Leak: Mobvoi TicWatch Pro 5 – one of the first watches to ship with Snapdragon W5(+) and Wear OS 3 pic.twitter.com/FIg8BEcMQR

— Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) January 20, 2023