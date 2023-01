Walkman z Androidem za 3500 zł w 2023 roku?

Moda na retro wraca jak bumerang. Większość dzisiejszych nastolatków nigdy w rękach nie miało walkmana czy discmana na analogowe kasety czy płyty CD. Dzisiaj niewiele osób pamięta takie rozwiązania jak odtwarzacz MP3 czy MP4. Wszystkie te powyższe urządzenia zostały wyparte przez smartfony, które stały się swego rodzaju podręcznym centrum multimedialnym. Nie powiem, żeby taki obrót sytuacji był zły, ale czasem w oku łezka się kręci, gdy korzystało się ze staroświeckiego sprzętu. Jednak nie wszyscy producenci zapomnieli co to jest walkman. Swoje nowe urządzenia właśnie z tej kategorii właśnie zaprezentował oficjalnie japoński producent.

Sony właśnie zaprezentował światu dwa modele walkmanów. Pierwszy z nich to podstawowy model NW-A300, ma on działać pod kontrolą Androida 12, mieć 32 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej i kosztować 399 euro, czyli około 1900 zł. Specyfikację uzupełnia 3,6 calowy wyświetlacz LCD wsparcie dla Bluetooth i Wi-Fi AC. Według zapewnień producenta powinien wytrzymać nawet koło 36 godzin ciągłego słuchania muzyki.

Drugi z modeli wydaje się znacznie ciekawszy, bo to walkman premium. Jest zauważalnie większy od wyżej wspomnianego modelu. Oferuje za to dwa wyjścia słuchawkowe mini jack 3,5 mm, a także większe 4,4 mm. To sprawia, że bez przeszkód można podłączyć do tego walkmana również znacznie potężniejszy sprzęt audio. Na koniec cena. NW-ZX700 został wyceniony bagatela na około 3550 zł. Dużo zważywszy, że mówimy w tym momencie tylko o walkmanie.

Ciekaw jestem jak duże będzie zapotrzebowanie rynku na tak drogie walkmany.

