Składane smartfony podbijają rynek?

Smartfonów ze składanym ekranem mimo wszystko w na naszych rodzimych półkach sklepowych jest dosyć niewiele. W tym momencie w Polsce bez przeszkód można kupić urządzenia Samsunga, Motoroli czy Huawei, ale w portfolio również innych producentów jak Xiaomi czy Oppo są odpowiednie modele, ale jak na razie nie są dostępne poza Chinami. Jednak mimo wszystko, że cena poszczególnych modeli jest całkiem wysoka i na razie nie ma tak dużej konkurencji jak w przypadku „zwykłych” urządzeń tak zdecydowanie z roku na rok cały ten dział mocno się rozwija. Wygląda na to, że w przypadku bieżącego roku sytuacja jeszcze się poprawi.

Zanim przejdziemy do 2023 roku, wróćmy jeszcze na chwilę do 2022. Według statystyk z ubiegłego roku do sprzedaży trafiło 12,8 miliona egzemplarzy różnych urządzeń składanych. Nie jest chyba dla nikogo żadnym zaskoczeniem, że w tym segmencie zdecydowanie bryluje Samsung, który sprzedał aż 82% z nich. Kolejny rok według analityków ma być jeszcze lepszy. Według Trendforce w 2023 roku do sprzedaży 18,5 milionów egzemplarzy tych telefonów. Jest to bardzo optymistyczna wersja, bo wynik jest o połowę lepszy niż w 2022 roku. Z całą pewnością jeszcze w wakacje poznamy kolejne generacje Galaxy Fold i Flip, może Samsung dołączy kolejne wersje składaków. Najpewniej następni producenci będą chcieli swoje urządzenia wypuścić na światowe rynku w tym również i w Polsce. Liczę, że w tej kategorii rozwiązań na przestrzeni następnych dwunastu miesięcy będziemy mieć jeszcze większą konkurencję. To powinno się przenieść również na znacznie ciekawszy rynek składanych telefonów, a także i przede wszystkim lepsze ceny samych urządzeń.

Jak Wam się podobają najnowsze propozycje producentów jeśli chodzi o składane telefony? Mają szansę na jeszcze większy podbój rynku? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: pocketnow.com