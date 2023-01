Wyświetlacze microLED trafią w przyszłym roku do Samsung Galaxy Watch?

W tym momencie jeśli chodzi o urządzenia mobilne królują przede wszystkim ekrany typu AMOLED, czyli zmodyfikowana wersja OLEDów, a także wyświetlacze IPS LCD, które z kolei są bardziej podstawowymi rozwiązaniami. OLEDy to wyświetlacze, które oferują dużo możliwości, chociażby możliwość wyłączenia części ekranu ( w LCD musi się „świecić” cała matryca), przez to są mniej energożerne i czerń jest znacznie lepsza. Jednak od pewnego czasu pojawiły się rozwiązania, które dają praktycznie takie same możliwości, a jednak mają wyższą jasność, a przez to również znacznie lepszą widoczność w dużym nasłonecznieniu. Jednak jak na razie nie mamy dostępnego w Polsce żadnego modelu z tą technologią microLED telewizora, choć sytuacja najpewniej zmieni się w przeciągu najbliższego roku, gdzie Samsung przygotowuje rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach domowych czyli 50 calowy ekran (do tej pory na wybranych rynkach był jedynie dostępny wariant 110 calowy i kosztował majątek). Najpewniej nadal nie będzie to tanie rozwiązanie, ale zdecydowanie lepiej dostępne. W przypadku urządzeń mobilnych jak na razie w smartfonach nikt nie implementował tego rozwiązania, choć może się to niedługo zmienić w kontekście smartwatchy.

Według przeciekowych informacji Samsung w swoich flagowych smartwatchach po raz pierwszy zdecyduje się na zaimplementowanie wyświetlaczy typu microLED. Oczywiście mówimy tu jak na razie o kolejnym roku, czyli 2024, więc jest jeszcze trochę czasu. Samsung chce stopniowo wprowadzać na dużą skalę swoją nową technologię, a trzeba wziąć pod uwagę, że również Apple ma bardzo podobny pomysł na wdrożenie nowych wyświetlaczy w swoich Apple Watchu. Obawiam się tylko jednego, że finalnie może się okazać, że wzrost kosztów produkcji przez użycie nowej technologii mocno odbije się na cenie samych urządzeń. Już teraz najmocniejsze warianty czy to Galaxy Watch czy Apple Watch nie należą do najtańszych, a microLED zdecydowanie tanią technologią nie jest. Oczywiście przez ten czas może się jeszcze sporo zadziać na rynku mobilnych technologii.

Źródło: phonearena.com