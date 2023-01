Mapy Google to jedna z najlepszych nawigacji dostępnych na Androida. Daje ona ogromne ilości możliwości, a również względnie dobrze działa. Oczywiście nie jest bez wad, ale dużym plusem, jest fakt, że jest ona dostępna za darmo na wszystkich platformach bez wyjątku. Ma w sobie też kilka ciekawych rozwiązań o których nie miał nikt pojęcia. Kto z nas nie chciał odmierzyć odległości między dwoma punktami na mapie? Do tej pory najprościej wyznaczałem trasę z punktu A do B, ale wówczas otrzymujemy wynik wykorzystujący przy tym drogi czy ścieżki (w zależności jaki środek transportu wybierzemy). Jednak w Mapy Google mają dodatkową funkcję, która ułatwi ustalenie odległości za pomocą kilku kliknięć. Jak to zrobić? Zapraszam do lektury pełnego poradnika.

Jak zmierzyć odległość w Mapach Google na komputerze?

Oczywiście odpalamy w przeglądarce stronę Map Google. Następnie chcąc wyznaczyć odległość należy w punkcie, w którym chcemy rozpocząć pomiar kliknąć prawym klawiszem myszki. Wówczas z rozwijalnego menu wybieramy opcję „Zmierz odległość”. Następnie klikamy na mapę w miejscu w którym ma być koniec mierzonego odcinka. Pojawia się linijka z odpowiednią podziałką i możemy wówczas wyznaczać następne punkty odniesienia. „Ficzer” o którym niewiele wie, a przy codziennym korzystaniu z map nie wymaga od nas zbyt dużych elementów to zapamiętania. Co ważne podobne rozwiązanie również działa na wersji mobilnej Map Google. Jak znaleźć ten element na smartfonie? Zapraszam do lektury kolejnej części akapitu.

Jak zmierzyć odległość w Mapach Google na smartfonie?

Ten trik wykorzystuje preinstalowaną aplikację Map Google. Jeśli jednak nie macie na telefonie zainstalowanej tego programu wystarczy, że pobierzecie ją za darmo ze sklepu Google Play. Po instalacji i jej odpaleniu musimy sobie wyznaczyć punkt początkowy – pin, od którego będziemy mierzyć odległości. Wystarczy odpowiednie miejsce na mapie dłużej przytrzymać. Pojawia się wówczas czerwony znacznik. Następnie tapniemy w niego i pojawia się jego konkretniejsza „specyfikacja” – dokładne współrzędne czy zdjęcia. Na samym dole okna mamy opcję „Zmierz odległość”. Wybieramy ją. Następnie wracamy do ekranu głównego mapy, gdzie pojawia się „celownik” dzięki niemy możemy wyznaczać kolejne punkty związane z pomiarem. Wybierając punkty wystarczy skorzystać z opcji dodaj i z automatu odległości są zliczane. Powiem szczerze, że nie wiem nawet czy na smartfonie całość nie wygląda lepiej i sprawniej można odległości zmierzyć niż w wersji przeglądarkowej. Jednak to już może kwestia gustu.

Jak sami widzicie prosta funkcjonalność, a może być naprawdę przydatna przy codziennym korzystaniu z Map Google. Oczywiście to nie koniec naszych poradników dotyczących Map Google. Z całą pewnością na łamach MobileWorld24.pl będziecie mogli przeczytać znacznie więcej trików i tipsów dotyczących map od amerykańskiego giganta z Mountain View.