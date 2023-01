Samsung oficjalnie potwierdził kiedy zadebiutuje linia Galaxy S23

Zdecydowanie okres świąteczny i chwilowej posuchy jeśli chodzi o nowości związane z mobilnymi technologiami mamy za sobą. Na przełomie stycznia i lutego będą się pojawiać nowe urządzenia i to różnych producentów. Tak właściwie do samych targów Mobile World Congress w Barcelonie, które startują 27 lutego będziemy mieć cały czas wysyp nowości. Jedną z najważniejszych premier tego okresu to zdecydowanie koreańskie flagowce. Mówią tutaj oczywiście o Samsungu Galaxy S23, Galaxy S23+ oraz Galaxy S23 Ultra. Te trzy urządzenia mają zadebiutować niebawem. Właśnie kiedy?

Według już oficjalnych informacji od Samsunga kolejny event Samsung Unpacked rozpocznie się 1 lutego o 19:00 czasu polskiego. Wówczas stanie się jasne, czy wszystkie wcześniejsze przecieki były prawdziwe. Samsung również zaprezentował dwa krótkie filmiki promocyjne, które zapowiadają największe nowości linii Galaxy S23. Oba traktują o aparatach pierwszy dotyczy 200 Mpx matrycy. Drugi z kolei zdjęć nocnych. Najpewniej największy efekt wow będzie można uzyskać korzystając z Galaxy S23 Ultra, to on będzie najlepiej pod tym względem wyposażony, choć pozostała część rodziny Galaxy S23 nie powinna w znaczący sposób odbiegać od wysokiego standardu fotograficznego.

W ostatnim czasie jeszcze przed oficjalną premierą urządzeń na jednym z portali aukcyjnych pojawiły się oryginalne etui dla Galaxy S23, Galaxy S23+ oraz Galaxy S23 Ultra. Potwierdza to jedną rzecz, że tym razem koreański producent rezygnuje z jednej dużej wyspy na rzecz samych wystających trzech obiektywów. Nie jest to żadne zaskoczenie, bo taki design aparatów miał już zeszłoroczny Galaxy S22 Ultra, ale pojawiło się również nieco więcej zaoblonych elementów. Jak całość będzie się sprawować w praktyce przekonamy się za jakiś czas, gdy telefon oficjalnie zadebiutuje na sklepowych półkach i pierwsze sample testowe trafia do redakcji technologicznych.

Czekacie na najnowsze premiery od koreańskiego producenta? Dajcie znać w komentarzach, który z telefonów Galaxy S23 jest Waszym faworytem.

Źródło: informacja prasowa