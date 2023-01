To już koniec iPhone SE

Apple na samym początku swojej drogi z iPhone’ami prezentowało rocznie jedną wersję swojego smartfona. Jednak na przestrzeni ostatnich kilku lat ta tendencja mocno się zmieniła i linia telefonów z logiem nadgryzionego jabłuszka rozbudowała się o kolejne urządzenia. Aktualnie najnowsza generacja to już cztery modele iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max. Kolosalnych różnic pomiędzy poszczególnymi rozwiązaniami niema, choć w ubiegłym roku Apple prócz aparatów również je zróżnicował wydajnościowo. Do tej podstawowej wersji doszła jeszcze dodatkowa linia oznaczona jako SE. To można powiedzieć „budżetowa” wersja iPhone’a. Oznaczenie budżetowa mówi jedynie tyle, że jest to najtańsza wersja smartfonów Apple’a dostępna aktualnie na rynku. Ale nadal nie jest to tani telefon, bo przyjdzie nam za niego aktualnie zapłacić około 3000 zł. Jednak może się okazać, że w niedalekiej przyszłości pożegnamy się również i z tym smartfonem.

Linia SE nie była odświeżana co roku jak główna rodzina iPhonenów, a co dwa. W 2022 roku poznaliśmy iPhone SE trzeciej generacji, który był naprawdę ciekawą alternatywą dla iPhone 13 czy pozostałych rozwiązań giganta z Cupertino. Oferował układ Bionic A15, do tego charakterystyczny Touch ID. Oczywiście miał słabszy aparat, ale mimo wszystko całość prezentowała się naprawdę ciekawie. Kolejna czwarta generacja iPhone SE miała się pojawić w 2024 roku, ale według najnowszych przeciekowych informacji został całkowicie anulowany. A największym wygranym może okazać się Qualcomm, który miał powoli tracić udziały jeśli chodzi o dostarczanie układów do iPhone 16 w 2024 na rzecz autorskiego rozwiązania Apple, ale tutaj sytuacja się pogorszyła i możliwe, że Qualcomm zostanie nadal głównym dostawcą układów dla amerykańskiego giganta z Cupertino. Apple już kilkukrotnie powtarzało, że iPhone SE jest drogi w produkcji, zyski są niewielkie, a i sprzedaż również nie zadowala włodarzy giganta stąd też taki rozwój wypadków nie szczególnie dziwi, choć powiem szczerze iPhone SE trzeciej generacji wydaje się nadal bardzo dobrym wyborem zakupowym.

Oczywiście jak na razie powyższe informacje nie są sprawdzone. Mówimy o 2024 roku, gdzie do tego czasu jeszcze może się naprawdę dużo wydarzyć, tym bardziej, że 2023 rok na światowych rynkach na pewno nie będzie łatwy. Co sądzicie o zaprzestaniu rozwoju linii iPhone SE?

