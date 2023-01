Nanoleaf prezentuje jeszcze bardziej inteligentne oświetlenie

Smart home to pojęcie zaczęło się wkradać pod strzechy coraz częściej. Nie jest już to tylko rozwiązanie, które znają się informatycy i technologiczni geecy, ale coraz częściej interesują się nimi również osoby, które ignorowały do tej pory temat. Od czego najczęściej zaczynamy myśląc o budowie swojego podstawowego smart home? O oświetleniu. Ten element właśnie najłatwiej jest zmodernizować, a i same koszty nie są przesadnie duże. Jednym z producentów, którzy zajmują się inteligentnym oświetleniem jest właśnie Nanoleaf, którego jedno z rozwiązań miałem okazję testować. Recenzję Nanoleaf lines znajdziecie pod adresem.

Na trwających właśnie targach CES w Las Vegas Nanoleaf zaprezentowało kilka ciekawych rozwiązań właśnie związanym z smart oświetleniem. Pierwsze z nich to dwa włączniki Sense Plus i Sense Plus Wireless. Pierwszy wariant pozbawiony jest zbudowanego WI-Fi, drugi już taki moduł posiada. Mamy wbudowany ściemniacz w postaci suwaka, włącznik/wyłącznik i dwa programowalne przyciski fizyczne. Całość ma zostać dodatkowo wyposażona w czujniki ruchu na podczerwień, a także czujnik światła. To wszystko sprawia, że włączniki mają się dostosowywać do naszego trybu działania, uczyć się naszych zachowań itd. Mają być prawdziwie inteligentne. To wszystko ma być dodatkowo zarządzane przez Nalę czyli nowego asystenta, który również będzie nas obserwować. Dzięki czemu nasze oświetlenie będzie się dostosowywało automatycznie do naszego życia. Całość ma działać zgodnie z nowym zunifikowanym systemem komunikacji Metter i zasilana Thread.

Prócz wyżej wymienionych nowości Nanoleaf zaprezentował również Nanoleaf Skylight czyli LEDową oprawę sufitową, która jest w pełni konfigurowalna i może dawać maksymalnie 3000 lumenów. Podobnie jak włączniki ma działać zarówno po Metter jak i Wi-Fi, dzięki czemu można dopasować oświetlenie pod muzykę. Do tego dochodzą jeszcze nowe żarówki i taśma LEDowa.

Wszystkie powyższe urządzenia powinny zadebiutować na sklepowych półkach w okolicach trzeciego kwartału bieżącego roku, jednak niestety nie znam konkretnych cen poszczególnych urządzeń.

