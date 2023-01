Withings U-Scan – czyli domowe badanie moczu  

Withings to francuska marka, która istnieje na rynku od dobrych kilkunastu lat, a zajmuje się głównie tematyką związaną ze smart home i zdrowiem. Miałem okazję w ostatnim czasie testować kilka urządzeń spod szyldu Withings – chociażby ciśnieniomierz czy hybrydowy zegarek. Wszystkie one to rozwiązania nietuzinkowe, które zdecydowanie wyróżniają się spośród tłumu innych podobnych technologicznych gadżetów. To co wyróżnia urządzenia francuskiego producenta to medyczne zacięcie. Na właśnie trwających targach CES w Las Vegas Francuzi zaprezentowali zupełnie nowy gadżet technologiczny – U-Scan.

Czym tak właściwie jest U-Scan? To najprościej ujmując domowa stacja diagnostyczna badania moczu. Urządzenie wygląda dosyć niepozornie, przypomina nieco większą okrągłą kostkę, którą przykleja się wewnątrz muszli klozetowej. Następnie użytkownik oddając mocz na „kostkę” umożliwia badanie moczu. Jakie konkretne parametry będzie badał czujnik w tym momencie nie zostało to konkretnie powiedziane, najpewniej wszelkie podstawowe parametry takie jak pH, białko, cukier itd. W środku znajdziemy specjalne kartridże analityczne, które powinny dawać wyniki około 100 razy, również bateria w urządzeniu wytrzymuje około 100 dni działania, więc mniej więcej raz na trzy miesiące należy urządzenie naładować, a także wymienić kartridż analityczny. Wszystkie wyniki przesyłane są do aplikacji zainstalowanej w telefonie. Całość zostanie później przeanalizowana, a użytkownik otrzymuje podsumowanie badania. Co ważne urządzenie bez problemów wykrywa kilku użytkowników, wiec może być to dobre rozwiązanie dla całej rodziny, gdzie chcemy mieć pod kontrolą stan naszego zdrowia i to codziennie.

U-Scan to zdecydowanie innowacyjny produkt, który może przydać się szczególnie osobom, które chorują przewlekle albo są na specjalistycznej diecie i muszą badać na bieżąco stan swojego zdrowia. Już teraz Withings zapowiada rozszerzenie funkcji i możliwości skanu, w tym celu współpracują z medykami z całego świata. Jak na razie Withings U-Scan nie otrzymało oficjalnej daty premiery, wiemy jedynie tyle, że zadebiutuje w drugim kwartale bieżącego roku i będzie kosztować około pięćset euro. Później standardowo pozostaje jeszcze zakup wkładów analitycznych, ale tutaj konkretów jeszcze nie przedstawiono, możliwe że będzie trzeba wykupić odpowiedni abonament by regularnie otrzymywać nowe wkłady.

Źródło: withings.com