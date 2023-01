Motorola zaprezentowała ThinkPhone. Czy to prawdziwy telefon przyszłości?

Premiera goni premierę. Tak właściwie od końcówki ubiegłego roku niemal codziennie są zapowiadane nowe urządzenia lub akcesoria, które w niedalekiej przyszłości pojawiają się na sklepowych półkach w Europie, także u nas w Polsce. Jednak jak to bywa w tego typu urządzenia jakim są smartfony to nieraz zdarza się, że kolejne rozwiązania są bardzo do siebie zbliżone, wręcz są kopiami do 1:1. Ciężko jest też wymyślić coś nowego, coś co zrewolucjonizuje mobilne technologie. Motorola zaprezentowała telefon, który pod kilkoma aspektami jest inny od innych telefonów.

Na pierwszy rzut oka ThinkPhone by Motorola niczym szczególnym się nie wyróżnia. Mamy do dyspozycji mocny układ Qualcomma czyli Snapdragona 8+ Gen 1, w zależności od wersji 8 GB lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM i do 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Niezbyt duży 6,6 calowy ekran pOLED działający z odświeżaniem nawet do 144 Hz. Specyfikację uzupełnia ogniwo o pojemności 5000 mAH z ładowaniem o mocy 68 W w wersji przewodowej i 15 W używając bezprzewodowego ładowania. Do tego dochodzi jeszcze potrójny główny aparat 50 Mpx główne oczko, 12 Mpx ultraszerokokątny i 2 Mpx do głębi ostrości. Całość działa pod kontrolą najnowszej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem oznaczonym numerem 13. Jednak to co wyróżnia najnowszy smartfon od Motoroli to sposób komunikacji z innymi urządzeniami z linii ThinkPad czyli przede wszystkim laptopami. Całość opiera się na nowej technologii Think 2 Think przy ulepszonej wersji Ready for. Dzięki czemu płynnie zarówno komputer jak i smartfon działają wspólnie ze sobą. Jakie daje to możliwości? Całkiem spore, idąc za informacją prasową znajdziecie poniżej listę „ficzerów”, które wprowadzają nowości od Motoroli. Błyskawiczne połączenie: telefon i komputer wykrywają swoją obecność w pobliżu i łączą się przez Wi-Fi.

Ujednolicony schowek: skopiowany tekst, najnowsze zdjęcia, zeskanowane dokumenty i nagrania wideo można płynnie przenosić między urządzeniami, wklejając je w aplikacji na urządzeniu docelowym.

Ujednolicone powiadomienia: powiadomienia z telefonu pojawiają się od razu w Centrum akcji systemu Windows. Kliknięcie powiadomienia powoduje uruchomienie odpowiedniej aplikacji telefonu na ekranie komputera.

Upuszczanie plików: umożliwia łatwe przeciąganie i upuszczanie plików między urządzeniem ThinkPhone a komputerem.

Streaming aplikacji: dowolną aplikację do systemu Android można otworzyć bezpośrednio na komputerze.

Zaawansowana kamera: wydajne aparaty fotograficzne i funkcje sztucznej inteligencji z ThinkPhone można wykorzystywać jako kamerę internetową do połączeń wideo.

Błyskawiczny hotspot: umożliwia połączenie z Internetem jednym kliknięciem bezpośrednio z komputera i skorzystanie z łączności 5G ThinkPhone’a4.

Taka komunikacja między urządzeniami na których się pracuje będzie w znacznym stopniu ułatwiać codzienną pracę. Liczę, że to jest dopiero wierzchołek góry lodowej i będą odsłaniane przed nami kolejne karty związane z działaniem tej technologii.

Na koniec pozostała cena. Sugerowana cena detaliczna została ustalona na poziomie 4999 zł, a całość w Polsce będzie dostępna jedynie w kolorze Carbon Black.

Źródło: informacja prasowa