Ładowanie 240 W staje się rzeczywistością

Magia liczb to element, który staje się kartą przetargową kolejnych pojedynków między poszczególnymi producentami. Jeszcze nie tak dawno wydawało się, że świetny wynik ładowania to 100 W, już w połowie ubiegłego roku pojawiły się takie rozwiązania, które wyciągały nawet 200 W. Teraz jednak to wszystko odchodzi do lamusa, bowiem chiński producent – realme zapowiedziało, że jego najbliższa premiera czyli realme GT Neo 5 pobije aktualny rekord.

realme GT Neo 5 zapowiada się smartfonem z najszybciej ładującą w zestawie ładowarką, bo już mocno przekroczymy barierę 200 W. W lutym realme GT Neo 5 będzie miało możliwość ładowania nawet z mocą 240 W. Co oznacza ni mniej ni więcej, że telefon naładujemy do 100% w kilka minut. Liczby te robią wrażenie, ale jaka na razie w oficjalnych informacjach Chińczycy skupili się na aspekcie bezpieczeństwa. No tak zakładając, że już 120 W czy 200 W ładowarki potrafiły się nagrzewać jak mały piec, to tutaj kwestia bezpieczeństwa musi być priorytetowa. Dlatego też przy tej ładowarce zaprzęgnięto sporo technologii, także tej dodawanej do samego telefonu.

Po pierwsze mamy 13 czujników, które mają w czasie rzeczywistym reagować na nagłe podniesienie się temperatury ładowanego urządzenia. Konstrukcja została zbudowana z ogniotrwałych materiałów PS3, a do chłodzenia mamy jeszcze 6580 milimetrów kwadratowych grafenu. Ważne jest również to, że nawet po 1600 cyklach ładowania bateria urządzenia w żadnym wypadku nie została uszkodzona, ni też nie ma większych zmian w pojemności.

Jaki sami widzicie realme postawiło na naprawdę szybkie ładowanie w przypadku swoich urządzeń, choć trzeba wziąć pod uwagę jeden aspekt. Czy w tym momencie potrzebujemy jeszcze szybszego ładowania czy pojemniejszych baterii? Sam najczęściej ładuje telefon indukcyjnie w nocy więc czy on mi się naładuje w pół godziny czy cztery godziny to już dla mnie nie ma większego znaczenia. Takie szybkie ładowania ma sens w momencie gdy wpadamy do domu i chcemy podładować telefon na szybko, ale takie sytuacje zdarzają się raczej sporadycznie, a i wystarczą na dobrych kilka godzin działania smartfona. Korzystacie z szybkich ładowarek? Czy jest to dla Was zbędny bajer? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.

Źródło: pocketnow.com