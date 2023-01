Apple podgoni smartfony z Androidem dopiero w 2024

Początkowo gdy po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowano najnowszego smartfona Apple czyli iPhone’a pierwszej generacji była to autentyczna rewolucja. Wówczas to gigant z Cupertino wyznaczał nowe trendy i zmiany jakie mają przejść na przestrzeni lat. Aktualnie Apple z roku na rok odświeża całe linie urządzeń, ale powiem szczerze, że na pierwszy rzut oka ciężko zauważyć jakiekolwiek zmiany pomiędzy poszczególnymi urządzeniami. Pozostali producenci Samsung czy Xiaomi starają się wprowadzić mimo wszystko więcej nowości, są również na nie bardziej otwarci. Apple zamknęło się bardzo mocno w swoim ekosystemie przez co użytkownicy często nie czują żadnej większej innowacji. W przypadku kolejnego aspektu może być podobnie.

Tym razem chodzi o układy napędzające smartfony tablety. Apple już od wielu lat korzysta ze swojej autorskiej technologii czyli Bionic AXX. Najmocniejszym aktualnie na rynku to wariant oznaczony numerem A16, jest on stworzony w technologii 4 nm. Dzisiaj największa konkurencja czyli między innymi Qualcomm ze swoimi Snapdragonami również oferuje ten sam proces technologiczny. Jednak już teraz tajwański producent pochwalił się, że Snapdragon 8 gen. 3 będzie działać przy użyciu 3 nm procesu. Apple podobne rozwiązanie zaprezentuje dopiero rok później czyli w 2024 roku. Dzięki czemu Bionic A18 będzie mógł wykorzystać w pełni moc w nich drzemiącą. Te powinny być implementowane w smartfonach Apple oznaczonych numerem 16. Konkurencja nie śpi i wszelkie nowości wprowadzi wcześniej, przez co osiągnie przewagę przede wszystkim w kontekście wydajności urządzeń. Oczywiście tutaj jeszcze wiele się może zdarzyć, bo wszystkie powyższe informacje to jak na razie plotki, a na ich potwierdzenie przyjdzie nam sporo poczekać, bo 3 nm proces technologiczny dla tych urządzeń to jeszcze co najmniej rok czekania

Źródło: gsmarena.com