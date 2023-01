Linia Galaxy S24 z zupełnie nowym wyglądem od designera Mercedes-Benz?

Pierwsze plotki związane z przyszłorocznymi flagowcami od koreańskiego producenta mamy już za sobą. Teraz już nikogo nie dziwi, że informacje o nadchodzących telefonach są podawane z tak dużym wyprzedzeniem. Przecież jeszcze nie pojawiła się oficjalnie na sklepowych półkach rodzina Galaxy S23, a my już mówmy o ich następcy czyli linii Galaxy S24. Oczywiście przy tak dużym zapasie czasu do premiery smartfonów może się jeszcze do tego czasu wiele zmienić, ale ten news może trochę naświetlić ogólnych informacji jak może wyglądać linia Galaxy S24.

Samsung do tej pory był i nadal jest bardzo ostrożny jeśli chodzi o design swoich urządzeń. Jakiekolwiek zmiany jakie pojawiały się pomiędzy poszczególnymi generacjami np. flagowych rozwiązań były kosmetyczne. Jednak jak to bywa w przypadku korporacji te podkradają między sobą pracowników. Właśnie jednym z takich transferów pochwalił się Samsung, który zatrudnił Huberta H. Lee czyli poprzedniego dyrektora do spraw projektowania w chińskich oddziale Mercedes-Benz. Lee był związany z Mercedes-Benz dobre dwadzieścia lat, więc taki transfer jest naprawdę ciekawy. Pan Lee zostanie wiceprezesem wykonawczym oraz szefem działu MX czyli Mobile eXperience. Myślę, że będzie on miał całkiem spory wpływ na nadchodzące telefony i urządzenia mobilne o koreańskiego producenta. Oczywiście nie na te najnowsze premiery, które odbędą się w przeciągu kilku najbliższych miesięcy, ale kolejne np. przyszłoroczne już zdecydowanie tak.

Ciekaw jestem czy pod wodzą Huberta H. Lee Samsung będzie chciał zmienić podejście do designu swoich mobilnych urządzeń. Liczę, że wniesie chociaż odrobinę świeżości. Jak Wam się podobają najnowsze urządzenia od koreańskiego producenta? Zmiany są potrzebne w tym zakresie? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem co sądzicie o całej sprawie.

Źródło: pocketnow.com