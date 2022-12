Użytkownicy Pixela 7 zgłaszają poważny problem

Kupowanie smartfonów zaraz na premierę nieraz bywa problematyczne. Na przestrzeni ostatnich kilku lat mieliśmy okazję doświadczyć co najmniej kilku mniejszych bądź większych wpadek producentów. Z całą pewnością największą i najbardziej problematyczną była ta związana z wybuchającą baterią w Galaxy Note 7. Finalnie cała sytuacja rozeszła się po kościach, ale zanim to nastąpiło Samsung wycofał swojego flagowca ze sprzedaży. Później były również podobne problemu, tutaj zaczął się psuć aparat, gdzie indziej za mocno się nagrzewał. Większość z tego typu problemów można było rozwiązać przy pomocy łatki oprogramowania, ale zdecydowanie nie wszystkie. W przypadku Pixela 7, który miał swoją premierę już ponad dwa miesiące temu początkowo nie dochodziły nas żadne słuchy o problemach związanych z tą rodziną urządzeń. Do czasu.

Według najnowszych informacji problem stanowi szkło ochronne tylnego aparatu. Według użytkowników, którzy doświadczyli tego problemu to szkiełko ochronne samoczynnie pęka. O tyle jest to problematyczne, że przez to nie można zrobić żadnego zdjęcia, a bez odpowiedniej ochrony dostaje się do środka cała masa kurzu i pyłu, które dodatkowo mogą zniszczyć całą optykę urządzenia. Stąd też problem jest poważny. Jak na razie na zagranicznych forach podobne usterki zgłosiło kilkanaście osób, więc całość nie wydaje się masowym problemem, ale może się okazać, że na przestrzeni następnych tygodni pojawi się więcej tego typu zgłoszeń. Warto zaznaczyć, że użytkownicy Pixela 7 chcieli na własną rękę naprawić szkło, ale wszystkie serwisy albo nie miały odpowiednich szkieł, albo wyceniali wymianę na pieniądze około 200 dolarów. Przypominam że chodzi tylko o szkło ochronne do aparatu, nie przedni ekran.

Zobaczymy jak do całego problemu odniesie się samo Google, bo jak na razie w tej materii nie mieliśmy żadnego oświadczenia. Czy przy Waszych Pixelach 7 są podobne problemy? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.

