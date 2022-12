Wkrótce odnajdziemy smartfon z Androidem, nawet gdy nie będzie miał połączenia z internetem

Mobilne technologie powoli idą do przodu. Na przestrzeni ostatnich kilku lat nie doświadczyliśmy większej rewolucji, raczej ewolucję, która rozbudowuje możliwości smartfonów czy tabletów. Jednak w praktyce największą nowością były i w sumie nadal są składane urządzenia. Ich jak na razie nie jest zbyt dużo na sklepowych półkach, ale kolejni producenci dołączają się do tego wyścigu. Jeśli weźmiemy pod uwagę np. oprogramowanie to w sumie ciężko powiedzieć, co był ostatnim „killer ficzerem”. Najnowsze wersje Androida nie różnią się radykalnie między sobą, jest sporo nowości, ale często pod maską systemu. Jednak to co szykuje dla nas amerykański gigant z Mountain View dla urządzeń napędzanych Androidem może być bardzo pomocne.

Nad czym pracuje Google? Nad rozwiązaniem dzięki któremu możemy w łatwy sposób zlokalizować nasz telefon nawet jak nie jest podłączony do sieci. Rozwiązanie bazuje na rozpoznawaniu urządzeń wokół siebie, dzięki czemu może on podać namiary na urządzenie z dużą dokładnością. Dla użytkowników smartfonów z Androidem będzie to duża nowość, jednak w praktyce podobne rozwiązanie już jakiś czas temu zaimplementował Apple. Jest to ważny krok do przodu, ale w żadnym wypadku nie jest przesadnie nowatorski.

Dla porównania do tej pory urządzenia sygnowane logiem zielonego robocika, można było odnaleźć przez funkcję „Znajdź moje urządzenie”, tylko największy problem stanowił fakt, że musiało być podłączone do internetu czy to Wi-Fi czy to sieci komórkowej. Jednak złodzieje urządzeń mobilnych pierwsze co robią to właśnie wyłączają telefon i usuwają kartę SIM i „oszukują” cały system. Tutaj sytuacja ma wyglądać znacznie lepiej, może w którymś momencie kradzież telefonu z Androidem stanie się mniej opłacalna? Cóż czas pokaże, ale liczę osobiście że nowa wersja „Znajdź moje urządzenie” będzie dosyć szybko zaktualizowana.

