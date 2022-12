OnePlus 11 z premierą tuż za rogiem

Zawsze początek nowego roku przynosi ze sobą wysyp różnego rodzaju premier. Nie mówię tutaj stricte o rozwiązaniach mobilnych, bowiem mamy do czynienia również ogólnie z premierami z branży technologicznej. Najlepszym przykładem w tej materii są targi CES, które rozpoczynają się zawsze na początku stycznia i dostarczają w nowym roku pokaźną ilość nowości. Jednak w przypadku najnowszego flagowca OnePlus była mowa o nieco późniejszym terminie, a w praktyce telefon oficjalnie poznamy za nieco ponad tydzień. No właśnie kiedy?

Ważne jest rozróżnienie dwóch terminów premier. Pierwsza oficjalna prezentacja ma nastąpić już 4 stycznia przyszłego roku i będzie dotyczyć typowo chińskiego rynku. Natomiast druga odbędzie się miesiąc później bo 7 lutego i wówczas telefon zostanie zaprezentowany już globalnie. Tegoroczne flagowe modele od OnePlus zadebiutują dosyć wcześnie, ale konkurencja również przyśpieszyła część swoich premier.

Prócz poznanych dat premier OnePlus 11 w między czasie pojawiły się również zdjęcia nowego urządzenia Chińczyków wraz z całą masą renderów. Jak sami widzicie pierwsze przeciekowe informacje się sprawdziły jeśli chodzi o design. Zmian dużych nie ma, jednak największą nowością jest duża wyspa na aparaty, która tym razem jest okrągła i przechodzi od krawędzi. Całość wygląda ciekawie, zobaczymy jak w praktyce telefon będzie się sprawdzał. Co do specyfikacji też już wiemy praktycznie wszystko. Oczywiście na pokładzie Snapdragon 8 Gen 2 wraz do 16 GB pamięci RAM, ekran AMOLED 120 Hz, potrójny główny aparat. To wszystko sprawia, że OnePlus 11 będzie flagowcem kompletnym. Mam jedynie nadzieję, że również rozsądnie wycenionym. Właśnie cena jak na razie pozostaje największą niewiadomą. Na rozwikłanie tej zagadki będziemy musieli poczekać najpewniej do premiery globalnej, gdzie chiński producent powinien również zaprezentować polskie ceny OnePlus 11. Czekacie na najnowszy smartfon od chińskiego producenta? Dajcie znać w komentarzach pod wpisem.

Źródło: gsmarena.com