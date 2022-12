Ktoś usiłował sprzedać prototyp tabletu Google’a?

Powiem szczerze, że jeśli chodzi o wszelkie przeciekowe informacje związane z najnowszym urządzeniami mobilnymi od dłuższego czasu jest z tym spory problem. Z jednej strony psują one zabawę i niespodziankę przed premierą fanom mobilnych technologii. Z drugiej jednak takie blogi czy portale technologiczne jak mój miałyby znacznie mniej pracy, bo informacje oficjalne często są lakoniczne. Pojawiają się dopiero w dniu premiery nowości, a leaksterzy są informowani o nowościach dobre kilka miesięcy przed oficjalnym debiutem. Dla producenta sprzętu jest to jednak spory problem, bo nieraz się zdarzało, że pojawiały się zdjęcia wykonane tosterem, przez co całość wygląda mocno przeciętnie i również nie oddaje jak w rzeczywistości wygląda dane urządzenie. Może się również tak okazać, że urządzenie w takiej wersji jakiej dotarło do leastera nigdy nie pojawi się w masowej produkcji.

Jednak w ostatnim czasie ktoś chciał sprzedać urządzenie, które do tej pory oficjalnie nie pojawiło się na sklepowych półkach. Co jest o tyle dziwne, że tego typu prototypu są strzeżone jak oko w głowie, a tutaj taki psikus. Dzięki takiej wpadce amerykańskiego giganta z Mountain View o Google Pixel Tab wiemy prawie wszystko. Po pierwsze sercem urządzenia najpewniej będzie autorski układ Google’a czyli Google Tensor, najpewniej starszej generacji. Do tego dojdzie 6 GB pamięci operacyjnej RAM wraz z 128 GB lub 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Specyfikację uzupełnia duży 11 calowy wyświetlacz, który pracuje w maksymalnej rozdzielczości 1600×2560 pikseli (o wyższym odświeżaniu ekranu nie wiemy nic więcej). Producent dodatkowo zaimplementował dwa aparaty każdy po 8 Mpx, głośniki stereo, a także wsparcie dla rysika Google Stylus 2.0. Na koniec największą niewiadomą jak zawsze pozostaje data premiery/prezentacji urządzenia i cena. W przypadku tego ostatniego elementu, może być problem z ustaleniem ile trzeba będzie wydać na Google Pixel Tab, bowiem w Polsce jak na razie urządzenia giganta z Mountain View nie są dostępne oficjalnie w Polsce. Może się to w końcu zmieni? Osobiście na to bardzo liczę, bowiem zakupy w polskich sklepach czy to Pixeli czy jakiś innych urządzeń z logiem giganta może przyprowadzić o zawroty głowy.

Dajcie znać w komentarzach pod wpisem czy czekacie na najnowsze urządzenie amerykańskiego giganta.

Źródło: pocketnow.com