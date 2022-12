UAG – test etui dla Galaxy S22

Aktualnie jeśli chodzi o urządzenia mobilne pierwsze co po zakupie nowego smartfona czeka nas to wybór odpowiedniego etui ochronnego i szkła lub folii. Mimo, że nawet te z najwyższej półki smartfony są wykonanej z wysokiej jakości materiałów np. w postaci aluminium, to niestety mimo wszystko są dosyć kruche i nieraz jeden upadek może skończyć nie najlepiej. Dlatego też wybór odpowiedniego etui jest bardzo ważny. Przez ostatnie tygodnie miałem okazję przetestować kilka rozwiązań od firmy UAG czyli Urban Armor Gear. Jak się sprawują? Jak chronią nasze urządzenia? Przekonacie się czytając poniższą recenzję. Wszystkie zdjęcia jak i testy przeprowadziłem na swoim prywatnym Galaxy S22, jednak w sklepach znajdziecie wersję odpowiednią dla Waszych urządzeń. Mogą się nieznacznie różnić od tych, które testowałem jednak główne serie i linie etui pozostają bez zmian bez względu na model telefonu.

Civilian Series

Zaczynam od najbardziej podstawowej wersji, która wśród etui tego producenta wygląda najmniej niepozornie. Owszem mimo wszystko urządzenie i tak rośnie zarówno na grubość jak i szerokość, ale nie jest jakoś szczególnie duże. Producent oznacza to jaką wersję dyskretną, co moim zdaniem jest nieco przesadą, ale mimo wszystko uważam całość wygląda naprawdę dobrze. Również całkiem nieźle chroni smartfon. Według producenta nawet upadek z 6 metrów nie powinien być straszny w tym etui. Osobiście nie testowałem, ale cała konstrukcja jest naprawdę solidna. Inna sprawa, że mamy otwory na aparaty i diodę doświetlającą LED, a także na wyjście USB C. W przypadku fizycznych klawiszy mamy je schowane pod etui. Na tle pozostałych serii etui ochronnych od marki UAG to Civilian seria będzie w szczególnie stworzona dla tych, którzy nie chcą swojego telefonu szczególnie rozbudowywać, a etui ma się bardziej zlewać z samym urządzeniem. Całość wygląda naprawdę solidnie i będzie mogła posłużyć przez długie miesiące.

Plasma Series

To kolejna seria etui od tego samego producenta. Tym razem mamy rozwiązanie, które nie daje już tak mocnej ochrony, bo według UAG ochrona wytrzyma maksymalnie upadek z 4,8 metra. Natomiast na pierwszy rzut oka etui podobnie zabudowuje nam nasze urządzenie jak powyższa seria Civilian. Mamy tutaj półprzezroczyste plastiki i gumy dodatkowo są nieco cieńsze niż to ma miejsce w poprzednim etui. Rozwiązanie wygląda nieco inaczej, chociażby ze względu na przezroczystości, co wielu może uważać za plus. Również dosyć mocno są zaznaczone wypustki na krawędziach szczególnie prawej i lewej, by całą konstrukcję lepiej i wygodniej móc trzymać w ręce.

Monarch Series

Seria tych etui to absolutnie najbardziej zaawansowana ze wszystkich trzech generacji rozwiązań. Przede wszystkim widać na pierwszy rzut oka, że mamy do czynienia z potężną konstrukcją. Dodatkowo zbudowana jest z Kevlaru to materiał, który między innymi wykorzystywany jest do produkcji kamizelek kuloodpornych. Również to świadczy o najwyższej jakości materiałów. Telefon w tym etui wygląda niemal futurystycznie. Mamy duże przetłoczenia, dodatkowo przy rogach elementy, które przypominają śrubki. Dodatkowo na prawej jak i lewej krawędzi znajdziemy niewielkie wypustki (paradoksem mniejsze niż w linii Plasma), które ułatwiają pewny chwyt urządzenia. Całość pod tym względem wygląda naprawdę okazale i jeśli chcemy mieć wysoką ochronę swojego telefonu takie rozwiązanie może być naprawdę bardzo ciekawą alternatywą. Owszem nie jest to również najtańsza wersja, ale według zapewnień producent mamy mieć zapewnioną ochronę z upadku z 6 metrów co myślę, że powinno wystarczyć nawet najbardziej wymagającym użytkownikom.

Etui marki UAG to ciekawe rozwiązania w szczególności dla osób, które poszukują najwyższej ochrony. Etui tej marki nie należą do najtańszych, ale z drugiej stron są pewne jeśli chodzi o jakość wykonania i z całą pewnością nawet po kilku dniach nic się z nimi nie stanie.