iPhone 15 Ultra będzie piekielnie drogi, dwie pensje to za mało

Apple w przypadku przyszłorocznych flagowców będzie chciał przygotować rozwiązanie ultra premium, czyli z najwyższej możliwej półki. Dopisek Ultra będzie oznaczał na pewno jedno – będzie piekielnie drogo. Warto również wziąć pod uwagę, że zmiany pojawiły się już w tym roku w przypadku smartwatchy pojawiły się Apple Watch Ultra i stąd najpewniej, by ujednolicić nazewnictwo amerykański gigant z Cupertino wyda światu Apple iPhone 15 Ultra., który podobnie jak zegarek będzie bardzo drogi.

Tegoroczny najmocniejszy wariant Apple iPhone 14 Pro Max w przypadku 1 TB wersji to koszt w Polsce „raptem” 10 499 zł, sporo, a w dolarach to już 1599 dolarów amerykańskich. W przypadku przyszłorocznego wariantu iPhone 15 Ultra właśnie z 1 TB miejsca na dane to koszt o 200 dolarów więcej, czyli dokładnie 1799 dolarów. Czyli w przeliczeniu na złotówki będzie to najpewniej około 11 999 zł. Dwanaście tysięcy złotych za telefon? Moim zdaniem to kosmiczne pieniądze, zakładając, że za te pieniądze bez problemu można zakupić całkiem przyzwoity samochód, to już więcej niż dwie całkiem przyzwoite pensje. Nie wiem czy tak wywindowane ceny przeniosą się na sprzedaż, ale w Polsce niewiele osób będzie mogło sobie pozwolić na zakup takiego telefonu. Prawie 12 tysięcy złotych to kwota, która mniej więcej wychodzi z aktualnego przelicznika, a Apple lubi po swojemu traktować wartość dolara i może się okazać, że 12 tysięcy złotych będzie za mało.

Źródło: pocketnow.com